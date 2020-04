Montero e la 'pigna' a Di Biagio: "Lo portai dove l'arbitro non poteva vedere"

Momento nostalgia a tinte bianconere: Paolo Montero è intervenuto in diretta video nella trasmissione 'Casa Juventibus' insieme a Mark Iuliano e Luciano Moggi, altre due importanti figure della degli anni '90 e dei primi '00.

L'ex difensore uruguaiano ha ricordato la delusione per la finale di persa nel 1998 ad Amsterdam contro il , vittorioso grazie ad una rete rocambolesca di Mijatovic.

Spazio anche per un episodio capitato in occasione di un match contro la .

"Eravamo a Firenze, nel bus. Porrini disse: 'Per fortuna oggi non ci aspetta nessuno'. Poi tirarono sassi e noi sdraiati sul corridoio del pullman... Che odio! Sono rimasto sorpreso! Neanche in Sudamerica nel derby col Penarol!".

Ma c'è un gesto di Montero rimasto nell'immaginario del popolo juventino: il pugno sferrato a Di Biagio in un -Juventus del 2000.

"In pugno si dice 'pigna'. La 'pigna' a Di Biagio? Lui in un corner m'aveva spaccato la bocca... Allora l'ho portato dove c'erano tanti giocatori, in modo che l'arbitro non potesse vedere. E infatti non ha visto...".