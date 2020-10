Montero esonerato dalla Sambenedettese: era stato cercato in estate dalla Juventus

Paolo Montero lascia la Sambenedettese, che in estate non aveva voluto lasciare nonostante la chiamata della sua Juventus.

L'avventura alla Sambenedettese è già finita per Paolo Montero, esonerato dal club marchigiano che in estate lo stesso ex difensore aveva deciso di non lasciare nonostante la chiamata della . Il club bianconero lo aveva inserito nella lista dei candidati per la panchina della formazione Under 23.

L'ex centrale sudamericano, come riportato da 'Tuttosport', non aveva voluto tradire la fiducia del proprio club, rinunciando al ritorno nella 'sua casa'. Diversa invece la scelta di Tudor, che ha fatto infuriare i tifosi dell'Hajduk Spalato dopo aver fatto di tutto per liberarsi dal club croato e tornare a lavorare in nello staff della prima squadra di Pirlo.

In futuro le porte della Juventus per Paolo Montero potrebbero essere però ancora aperte: l'ex difensore gode infatti della grande stima del presidente Andrea Agnelli, che in passato svelò tutta la sua ammirazione.

"Paolo Montero è stato il giocatore che ho ammirato di più. Quando giocavo ero un difensore ruvido e non sempre abile, ma provavo a ispirarmi a lui".

Da allenatore dell'Under 23 o nello staff di Pirlo: Paolo Montero potrebbe ricevere la nuova chiamata bianconera, questa volta senza particolari impedimenti.