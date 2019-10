Montella recrimina per il contrasto Sottil-Lukaku: "Non è la prima volta che ci capita"

La vince contro la grazie a un goal di Immobile nel finale: l'1-2 non va giù a Vincenzo Montella, che recrimina per un contatto tra Sottil e Lukaku sull'azione decisiva.

Ai microfoni di 'Sky Sport' il tecnico della Viola ha commentato l'episodio con rabbia, chiedendosi perché l'arbitro non sia andato a rivederlo.

“Perché non andare a vedere un episodio che dalla è netto, a tre minuti dalla fine? Tra fischiare e non fischiare c’è un mondo. Non è la prima volta che ci capita quest’anno. È una cosa grave non andare a vedere un episodio decisivo. Il protocollo a cosa serve?"