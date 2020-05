Montella pronto a ripartire dalla Turchia: c'è l'offerta del Fenerbahce

Montella, fermo da dicembre dopo l'esonero della Fiorentina, sarebbe tra i candidati alla panchina del Fenerbahce insieme a Niko Kovac.

Cinque mesi dopo l'esonero da parte della per Vincenzo Montella potrebbe presto arrivare una nuova occasione di rilancio, addirittura dalla .

Secondo quanto riporta 'Fanatik', infatti, il nome di Montella figura tra quello dei candidati per la panchina del dopo l'esonero di Ersun Yanal.

Quella in Turchia peraltro non sarebbe la prima esperienza all'estero di Montella che tra le altre ha allenato anche il . Prima di lui inoltre era toccato a Roberto Mancini volare a Istanbul, ma sulla panchina del .

Montella però come detto non è l'unico allenatore in lizza dato che il Fenerbahce valuterebbe anche l'ex tecnico del , Niko Kovac, e Mirsat Turkcan che prima allenava la squadra di basket del club turco.