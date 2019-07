Montella chiude il caso Chiesa alla Fiorentina: "Per contratto deve giocare"

Montella chiude a suo modo il caso Chiesa prima del match contro il Benfica: "Per contratto deve scendere in campo".

Dopo il 3-0 subito contro l' in International Champions Cup la continua ad allenarsi negli per preparare il prossimo match della competizione estiva contro il .

Il tecnico viola Vincenzo Montella, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato ancora una volta delle voci che riguardano il futuro di Federico Chiesa.

"Ho scoperto che per contratto deve giocare quindi ci sarà anche lui in campo contro il Benfica. Non vedo uno sguardo diverso da quello che ha avuto nel corso della stagione passata, e penso l'abbiate notato tutti. Ripeto, non vedo nulla di strano".

L'esterno viola e della nazionale azzurra, secondo le voci di mercato, vorrebbe cambiare aria e trasferirsi alla . La società toscana la pensa diversamente e la prossima settimana il diretto interessato dovrebbe incontrare il presidente Commisso, intenzionato a proporgli un succoso rinnovo di contratto.

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, Montella non mostra nessuna paura di restare scoperto in alcuni ruoli ma ha piena fiducia nei confronti dell'operato della società.