Monopoli-Turris dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MONOPOLI-TURRIS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Monopoli-Turris

• Data: 2 febbraio 2022

• Orario: 18.00

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

Sfida d'alta quota tra Monopoli e Turris, si affrontano in terra pugliese, due tra le squadre più in forma. Il Monopoli macina punti ed è al secondo posto in coabitazione proprio con Turris e Avellino. Anche i corallini non sono da meno e vengono da due successi di fila. Sarà una bella gara, incerta fino alla fine.

I punti per il Monopoli, attualmente, sono 39 con 11 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Nelle ultime cinque uscite, i punti sono 9 con 2 vittorie e 3 pareggi. 27 le reti totali e solo 16 quelle subite. In casa i punti sono 24 con 7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta con 14 reti fatte e 3 subite.

Per la Turris i punti sono medesimi, ma con un diverso ruolino di marcia: 12 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte con 40 reti fatte e 24 subite. Nelle ultime cinque uscite sono 10 i punti con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. 40 le reti totali e 24 quelle subite. In trasferta i punti sono 21 con 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

All'andata è finita 1-2 per il Monopoli sulla Turris, mentre il 14 febbraio 2021 i pugliesi vinsero 3-1 in casa sui campani.

Di seguito tutte le informazioni su Monopoli-Turris: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming e le probabili formazioni.

ORARIO MONOPOLI-TURRIS

La gara tra Monopoli e Turris, valevole per il recupero della 2/a giornata del girone C di Serie C, si disputerà alle ore 18.00 allo stadio "Veneziani" di Monopoli.

DOVE VEDERE MONOPOLI-TURRIS IN TV

Sarà possibile seguire Monopoli-Turris in diretta TV su Eleven Sports, attraverso l'app scaricabile sulle moderne Smart TV: una volta attivata l'app basterà registrarsi, attivare l'abbonamento mensile o annuale e selezionare l'evento.

MONOPOLI-TURRIS IN DIRETTA STREAMING

Monopoli-Turris verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports: basterà accedere al sito della piattaforma, da dispositivo mobile o da PC e Notebook, registrarsi, attivare l'abbonamento e selezionare l'evento. Un'alternativa è rappresentata da 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI-TURRIS

MONOPOLI (3-5-2) Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella, Piccinni, Bussaglia, Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo

TURRIS (3-5-2) Perina, Manzi, Sbraga, Esempio, Ghislandi, Tascone, Bordo, Varutti, Giannone, Santaniello, Leonetti.