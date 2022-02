Monopoli-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MONOPOLI-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Monopoli-Foggia

• Data: 19 febbraio 2022

• Orario: 17.30

• Canale TV: Sky Sport (canale 252 satellite), Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

Derby pugliese d'alta quota tra Monopoli e Foggia. Entrambe le squadre sono in zona playoff, ma reduce da un turno agrodolce. Male il Monopoli che ha perso contro il Campobasso, bene, invece, il Foggia che superato di slancio il Palermo.

Il Monopoli ha 43 punti, frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte con 29 reti fatte e 21 subite. Rendimento altalenante nelle ultime gare con una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte. In casa sono 28 i punti, realizzati tramite 8 vittorie e 4 pareggi. Solo 4 le reti subite.

Il Foggia ha 36 punti, realizzati tramite 9 vittorie e 11 pareggi. Ci sono anche 6 sconfitte. Due sconfitte, due pareggi e una vittoria nelle ultime cinque gare. Lontano dallo Zaccheria i punti sono 13 frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.

All'andata successo di misura per il Foggia, mentre l'anno scorso, vittoria per 3-2 dei Satanelli in casa del Monopoli.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina tutte le informazioni su Monopoli-Foggia dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming

ORARIO MONOPOLI-FOGGIA

Il match tra Monopoli e Foggia, gara valevole per la 27/a giornata di Serie C, si giocherà sabato 19 febbraio alle ore 17.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli

DOVE VEDERE MONOPOLI-FOGGIA IN TV

Il derby pugliese tra Monopoli e Foggia sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports. La gara sarà quindi visibile attraverso le moderne smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi quali Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast. La gara si potrà vedere anche su Sky Sport al canale 252 della piattaforma satellitare.

MONOPOLI-FOGGIA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Bari-Campobasso anche in streaming su Eleven Sports,. Coloro che sono abbonati, potranno quindi vedere il match, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma e selezionando l’evento, tramite pc e notebook, o in alternativa tramite smartphone e tablet scaricando l’apposita app.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI-FOGGIA

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti; Piccinni, Quaini, Langella, Guiebre; Grandolfo, Starita.

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Nicolao, Di Pasquale, Buschiazzo, Rizzo; Garofalo; Di Paolantono, Petermann; Merola, Ferrante, Curcio.