Monopoli-Cesena dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MONOPOLI-CESENA CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monopoli-Cesena

Monopoli-Cesena Data: 8 maggio 2022

8 maggio 2022 Orario: Da comunicare

Da comunicare Canale tv: Eleven sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

L'urna di Firenze ha stabilito che Monopoli e Cesena si affronteranno nel primo turno dei playoff nazionali di Serie C. È questo l'esito del sorteggio effettuato questa mattina presso gli uffici della Lega Pro.

Il Monopoli arriva alla sfida galvanizzato dal successo di misura nel derby contro la Virtus Francavilla. Una vittoria che permesso alla squadra pugliese di accedere alle fasi nazionali dei playoff. La squadra di Alberto Colombo si è piazzata al quinto posto nella regular season, prima del pari per 1-1 contro il Picerno e la qualificazione grazie al miglior piazzamento al termine della stagione e proprio la vittoria per 1-0 sulla Virtus Francavilla.

Dall'altra parte ci sarà il Cesena, terza forza del Girone B alle spalle di Modena e Reggiana. Per la squadra romagnola si tratta dell'esordio nei playoff: William Viali e i suoi ragazzi avranno la possibilità di sfruttare il fattore campo con il ritorno al Manuzzi giovedì 12 maggio e il fattore piazzamento, con il passaggio del turno in caso di parità grazie alle classifiche al termine della stagione regolare.

Il confronto tra Monopoli e Cesena sarà sui 180 minuti, con l'andata al 'Veneziani' e il ritorno in casa bianconera. Niente supplementari e rigori - come stabilito dal regolamento - ma doppia sfida e passaggio del turno per il 'Cavalluccio' in caso di punteggio in parità dopo le due gare.

Quello tra Monopoli e Cesena sarà un confronto inedito: le due squadre non si sono mai affrontate nella loro storia.

In questa pagina troverete tutto su Monopoli-Cesena: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MONOPOLI-CESENA

Monopoli-Cesena, gara valida per il primo turno dei playoff di Serie C, si giocherà domenica 8 maggio 2022 allo stadio "Veneziani" di Monopoli. La Lega Pro non ha ancora definito l'orario del fischio d'inizio.

DOVE VEDERE MONOPOLI-CESENA IN TV

Il match d'andata tra Monopoli e Cesena sarà trasmesso in TV sulla piattaforma Eleven Sports. Attivato l'abbonamento, la gara sarà visibile tramite una moderna Smart TV compatibile con l'app dedicata. Sarà poi necessario accedere con i propri dati e selezionare l'evento.

MONOPOLI-CESENA IN DIRETTA STREAMING

Monopoli-Cesena verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, da PC o notebook, smartphone o tablet. Basterà scaricare l'app dedicata o accedere al sito tramite i propri dati.

Un'alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI-CESENA

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. All: Colombo

CESENA (3-4-2-1): Nardi; Ciofi, Gonnelli, Allievi; Ciofi, Steffè, Ilari, Calderoni; Pierini, Caturano; Pittarello. All. Viali