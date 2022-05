Monopoli-Catanzaro dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MONOPOLI-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monopoli-Catanzaro

Monopoli-Catanzaro Data: 17 maggio 2022

17 maggio 2022 Orario: 20:30

20:30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Sempre più vicini alla resa dei conti per definire quale squadra si aggiungerà a Sudtirol, Modena e Bari e andrà in Serie B: per Monopoli e Catanzaro è tempo di quarti di finale dei Playoff in Serie C.

I pugliesi sono reduci da una cavalcata da favola fin qui: entrati al primo turno hanno superato il Picerno, la Virtus Francavilla e il Cesena, nel doppio confronto, ribaltando l'1-2 dell'andata con un secco 0-3 al Manuzzi.

I giallorossi si sono piazzati terzi nella regular season, quindi per loro sarà l'esordio ai Playoff: in campionato bilancio favorevole al Monopoli nei due confronti con un 1-2 al Ceravolo e un 2-1 al Veneziani.

In questa pagina troverete tutte le informazioni relative a Monopoli-Catanzaro: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO MONOPOLI-CATANZARO

La partita tra Monopoli e Catanzaro, in programma martedì 17 maggio 2022, verrà disputata allo stadio "Veneziani" di Monopoli. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:30.

DOVE VEDERE MONOPOLI-CATANZARO IN TV

Sarà possibile seguire Monopoli-Catanzaro in diretta TV tramite l'app di Eleven Sports scaricabile sulle moderne Smart TV.

MONOPOLI-CATANZARO IN DIRETTA STREAMING

Il match tra Monopoli e Catanzaro sarà visibile in diretta streaming sempre tramite Eleven Sports tramite l'app scaricabile sui dispositivi mobili o collegandosi al sito della piattaforma.

Un'alternativa valida è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI-CATANZARO

Colombo con il classico 3-5-2 con Loria in porta, Mercadante, Arena, Bizzotto in difesa. Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo e Guiebre in mediana alle spalle della coppia composta da Grandolfo e Borrelli.

Vivarini speculare con Branduani in porta, Scognamillo, Martinelli e Fazio in difesa, a centrocampo Bayeye, Cinelli, Sounas, Welbeck e Bjarkason con Iemmello e Biasci punte.

L'articolo prosegue qui sotto

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Arena, Bizzotto; Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Grandolfo, Borrelli. All. Colombo

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Martinelli, Fazio; Bayeye, Cinelli, Sounas, Welbeck, Bjarkason; Iemmello, Biasci. All. Vivarini