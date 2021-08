Monopoli-Catania dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Monopoli e Catania si sfidano nel turno che apre il campionato di Serie C. Tutto sul match: da dove vederlo in tv e streaming alle formazioni.

MONOPOLI-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monopoli-Catania

Monopoli-Catania Data: 28 agosto 2021

28 agosto 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Inizia il campionato di Monopoli e Catania che si sfidano sul palcoscenico del 'Veneziani' di Monopoli nel primo turno del girone C del campionato di Serie C.

Il Monopoli del tecnico Alberto Colombo è reduce dall'undicesimo posto della scorsa stagione ottenuto sotto la guida tecnica di Giuseppe Scienza.

Il Catania, invece, ha chiuso la passata stagione al sesto posto finale, perdendo poi il primo turno dei Playoff dal Foggia.

Sulla panchina degli etnei, dalla scorsa stagione, siede Francesco Baldini.

L'ultimo confronto tra le due squadre giocato a Monopoli risale al 4 ottobre 2020 quando gli ospiti si imposero 1-0 grazie alla rete di Silvestri.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Monopoli-Catania: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MONOPOLI-CATANIA

Monopoli-Catania, incontro valevole per il primo turno del girone C del campionato di Serie C, si giocherà sabato 28 agosto allo Stadio 'Vito Simone Veneziani'. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20.30.

Sarà possibile seguire Monopoli-Catania in diretta tv attraverso l'applicazione di Eleven Sports, che si può scaricare su smart tv: si dovrà scegliere una tipologia di abbonamento - mensile o annuale - e poi selezionare l'evento dal palinsesto.

Il match del 'Veneziani' lo si potrà seguire anche in diretta streaming sempre grazie ad Eleven Sports. Sarà sufficiente scaricare l'app dedicata se si accederà attraverso dispositivi come smartphone o tablet. Se invece si accede attraverso pc o notebook basterà collegarsi con il portale.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Riggio, Bizzotto, Arena; Viteritti, Bussaglia, Vassallo, Piccinni, Guiebre; Currarino, Starita. All. Colombo

CATANIA (3-4-2-1): Borriello; Calapai, Giosa, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado, Provenzano; Ceccarelli, Russini, Russotto. All. Baldini.