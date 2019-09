Monopoli-Catania dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Monopoli ospita il Catania nella 5ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Monopoli di Giuseppe Scienza sfida il Catania di Andrea Camplone nella 5ª giornata del Girone C di Serie C. I pugliesi sono undicesimi in classifica con 6 punti e un cammino di 2 vittorie e 2 sconfitte, e sono reduci dal successo in trasferta sulla Ternana. Gli etnei si trovano invece al 3° posto con 9 punti, frutto di 3 vittorie e un solo k.o., e distano una lunghezza dal Catanzaro capolista.

Il trequartista Giuseppe Falla è il miglior marcatore nelle fila biancoverdi a quota 2 goal, mentre l'esperto centrocampista Francesco Lodi è il giocatore più prolifico dei rossazzurri con un bottino di 3 reti.

L'ultima settimana, nonostante il successo casalingo sulla Viterbese, è stata particolarmente tesa e agitata in casa dei siciliani, con l'esplosione del caso legato allo scontro negli spogliatoi del Massimino fra l'amministratore delegato Pietro Lo e i due tesserati Rosario Bucolo e Marco Biagianti. I due, assieme a Giovanni Marchese, sono stati messi fuori rosa dalla società. In questa pagina tutte le informazioni su Monopoli-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MONOPOLI-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monopoli-Catania

Monopoli-Catania Data: 22 settembre 2019

22 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO MONOPOLI-CATANIA

La partita Monopoli-Catania è in programma il pomeriggio di domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli.

Monopoli-Catania sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Eleven Sports. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire il match anche in tv: sarà sufficiente disporre di un moderno modello smart compatibile con la app oppure collegare al proprio televisore dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti di Eleven Sports potranno naturalmente seguire la sfida Monopoli-Catania in diretta streaming anche sul proprio personal computer, collegandosi alla pagina ufficiale, e su tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per dispositivi iOS e Android, avviandola e successivamente selezionando l'evento fra quelli in programma.

Scienza avrà a sua disposizione l'intera rosa e potrebbe confermare l'undici che ha espugnato il Liberati di Terni. Fra i pali Antonino, davanti a lui una linea difensiva a tre composta da Rota, De Franco e Maestrelli. A centrocampo Tazzer e Daniele Donnarumma saranno i due esterni, con Giorno playmaker e Carriero e Piccinni mezzali. In attacco Fella farà coppia con Jefferson.

Più problemi per Camplone, che oltre ai 3 calciatori puniti dalla società (Marchese, Bucolo e Biagianti) dovrà rinunciare agli infortunati Di Stefano, Barisic, Sarno e Catania. Etnei in campo con il 4-3-3. Nel tridente offensivo Di Piazza sarà il centravanti, e ai suoi lati agiranno Mazzarani e Di Molfetta. In mediana Lodi agirà da playmaker con Welbeck e Dall'Oglio mezzali. Fra i pali ci sarà Furlan, mentre la linea difensiva vedrà Calapai e Pinto terzini e la coppia Mbende e Silvestri al centro.

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli; Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, D. Donnarumma; Jefferson, Fella.