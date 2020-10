Monopoli-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Monopoli affronta in casa il Bari nel derby pugliese della 5ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

MONOPOLI-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monopoli-Bari

Monopoli-Bari Data: 21 ottobre 2020

21 ottobre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Eleven Sports, Antenna Sud (in Puglia e Basilicata)

Eleven Sports, Antenna Sud (in Puglia e Basilicata) Streaming: Eleven Sports, antennasud.com

Il Monopoli di Giuseppe Scienza sfida in casa il Bari di Gaetano Auteri nel Derby pugliese della 6ª giornata del Girone C di Serie C. I biancoverdi sono undicesimi in classifica con 4 punti collezionati in 4 gare, frutto di una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte, i biancorossi invece guidano la graduatoria a quota 10 con Teramo e Turris, e hanno riportato finora 3 vittorie e un pareggio, sempre in 4 partite giocate.

La squadra di Scienza è reduce dal pareggio in trasferta contro la Turris, una delle capoliste, mentre i Galletti nell'ultimo turno hanno travolto 3-0 fuoricasa la Viterbese.

Gli unici 2 precedenti in gare ufficiali fra le due formazioni pugliesi risalgono alla passata stagione, e sono relativi al campionato di Serie C. Entrambe le partite si sono concluse con un pareggio.

Starita e Arlotti sono gli unici giocatori andati a segno finora per il Monopoli, con un goal per parte, mentre Mirko Antenucci e Daniele Celiento, autori entrambi di 3 reti, guidano attualmente la classifica dei marcatori del Girone C di Serie C assieme a Falletti della Ternana.

In occasione del Derby, lo stadio Veneziani di Monopoli sarà aperto al pubblico al 15% della capienza totale della struttura. In questa pagina tutte le informazioni su Monopoli-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONOPOLI-BARI

Monopoli-Bari si disputerà la sera di mercoledì 21 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Comunale Vito Simone Veneziani di Monopoli. Il fischio d'inizio del derby pugliese è in programma alle ore 20.45.

Il Derby pugliese Monopoli-Bari sarà trasmessao in diretta da Eleven Sports, la piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C. Non è previsto invece per il match una copertura televisiva in chiaro da parte della Rai.

Tuttavia, visti i problemi di ricezione di Eleven Sports in Puglia, la Lega di Serie C ha concesso la trasmissione della partita in chiaro sull'emittente locale Antenna Sud (visibile sul digitale terrestre in Puglia al canale 13 e in Basilicata al canale 87).

Sarà possibile vedere Monopoli-Bari in diretta streaming su Eleven Sports, attraverso diverse modalità: sottoscrivendo un abbonamento o acquistando il singolo evento. In entrambi i casi ccorrerà selezionare il link della partita dal sito, oppure scaricare l'app su smart tv, smartphone o tablet.

Per problemi di ricezione della piattaforma nella regione pugliese, il Derby sarà inoltre visibile in via eccezionale anche in chiaro sul sito antennasud.com.

Scienza dovrebbe puntare sul 3-5-2. In attacco Santoro affiancherà il bomber Starita. A centrocampo capitan Piccinni sarà il playmaker, con Giorno e Vassallo mezzali ai suoi lati, mentre Zambataro e il burkinabé Guiebre a presidiare le due fasce laterali. In difesa, davanti al portiere Pozzer, la linea a tre sarà composta da Sales, Arena e Nicoletti.

Auteri schiererà i Galletti con il 3-4-3. In porta giocherà Frattali, mentre la linea difensiva vedrà Sabbione e Di Cesare ai lati di Celiento. Matteo Ciofani e D'Orazio saranno i due esterni, con Bianco in cabina di regia e Maita interno di centrocampo al suo fianco. In attacco tridente con Marras e D'Ursi ai lati del bomber Mirko Antenucci.

MONOPOLI (3-5-2): Pozzer; Sales, Arena, Nicoletti; Zambataro, Giorno, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Santoro, Starita.

BARI (3-4-3): Frattali; Sabbione, Celiento, Di Cesare; M. Ciofani, Bianco, Maita, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi.