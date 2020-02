Monopoli-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Derby d'alta quota tra Monopoli e Bari, due protagoniste del girone C della Serie C: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Secondo in classifica nel girone C della Serie C, con sei punti di ritardo dalla Reggina capolista, il Bari di Aurelio De Laurentiis affronta il Monopoli nel derby. L'obiettivo della formazione di Vincenzo Vivarini è quello di accorciare ulteriormente le distanze dai calabresi, impegnati lunedì sera nello scontro diretto contro la Ternana terza.

Lo stato di forma del Bari, da qualche mese a questa parte, è strepitoso: i Galletti hanno conquistato ben 12 vittorie e 7 pareggi nelle ultime 19 giornate di campionato. L'ultima sconfitta risale allo 0-1 di Francavilla dello scorso 22 settembre. Un ko costato il posto a Giovanni Cornacchini. Il suo successore, Vivarini, non ha dunque mai perso dal momento del suo arrivo alla corte di De Laurentiis.

Attenzione però al Monopoli, che nella scorsa stagione è riuscito ad arrivare ai playoff promozione e anche in questa sta stupendo: la formazione di Giuseppe Scienza, un passato in A da calciatore, è quarta in classifica con 47 punti e, vincendo, aggancerebbe proprio il Bari a quota 50.

La gara d'andata, disputata in infrasettimanale il 25 settembre 2019 al San Nicola di Bari, ha visto le due conterranee pareggiare per 1-1: vantaggio su rigore dei padroni di casa con Antenucci, pareggio sempre dal dischetto di Jefferson per il Monopoli. Era l'esordio sulla panchina dei Galletti per Vivarini.

In questa pagina tutte le informazioni su Monopoli-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MONOPOLI-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monopoli-Bari

Monopoli-Bari Data: 9 febbraio 2020

9 febbraio 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO MONOPOLI-BARI

La gara tra Monopoli e Bari, valida per la venticinquesima giornata del girone C della Serie C, si disputerà nel tardo pomeriggio di domenica 9 febbraio. Il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 17.30.

Il derby andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, che può contenere poco più di 4000 spettatori.

La sfida tra Monopoli e Bari sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Eleven Sports, che ha acquistato i diritti della Serie C e dunque trasmetterà anche il derby pugliese. I possessori di una smart tv potranno scaricare l'applicazione di Eleven Sports sul proprio televisore.

Niente trasmissione in chiaro, invece, per Monopoli-Bari: su Rai Sport, che ha acquistato i diritti di una partita a giornata di Serie C, sarà infatti visibile il posticipo del girone C tra Reggina e Ternana, in programma lunedì 10 febbraio alle ore 20.45.

Come detto sarà Eleven Sports a trasmettere il derby pugliese tra Monopoli e Bari. La gara potrà essere acquistata dagli appassionati pagando un prezzo singolo, oppure acquistando un abbonamento.

Il match sarà visibile attraverso dispositivi come pc o tablet, ma anche scaricando l'applicazione di Eleven Sports sul proprio smartphone.

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti; Pecorini, De Franco, Mercadante; Rota, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Jefferson, Fella. All. Scienza.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Di Cesare, Sabbione, Perrotta; Schiavone, Scavone, Maita; Laribi; Simeri, Antenucci. All. Vivarini.