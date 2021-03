Monopoli-Avellino dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni delle partite

Il Monopoli ospita l'Avellino nella 30ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MONOPOLI-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Monopoli di Beppe Scienza ospita in casa l'ambizioso Avellino di Piero Braglia nella 30ª giornata del Girone C di Serie C. I pugliesi sono dodicesimi in classifica con 32 punti, frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, e hanno un ritardo di 4 lunghezze dalla zona playoff, gli irpini si trovano in 2ª posizione a quota 56, con un cammino di 17 successi, 5 pareggi e 5 k.o., e distano 7 lunghezze dalla vetta.

Il Gabbiano non ha mai sconfitto i Lupi nella sua storia: entrambi i due precedenti in gare ufficiali, relativi al campionato di Serie C, sono terminati infatti con un successo dell'Avellino.

Il Monopoli ha collezionato 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate, l'Avellino, invece, ha collezionato una serie positiva di 6 vittorie consecutive in campionato.

Ernesto Starita è il bomber del Monopoli con 7 goal realizzati, mentre Giuseppe Fella e Riccardo Maniero sono i giocatori più prolifici nelle fila dei campani con 8 centri ciascuno in stagione. In questa pagina tutte le informazioni su Monopoli-Avellino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONOPOLI-AVELLINO

Monopoli-Avellino si disputerà il pomeriggio di sabato 13 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, è in programma alle ore 15.00.

La gara Monopoli-Avellino sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda in modalità pay per view sul canale Sky Primafila (numero 254 del satellite).

Tifosi e appassionati potranno inoltre seguire la partita sulla piattaforma web Eleven Sports e quest'ultima sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione scaricando la relativa applicazione. Per usufruire del servizio bisognerà naturalmente sottoscrivere un abbonamento, scegliendo la durata in base alle proprie esigenze.

Mediante la piattaforma web Eleven Sports, la sfida Monopoli-Avellino potrà essere vista in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In entrambe i casi occorrerà effettuare il log-in sul portale e successivamente cliccare sul link della gara.

Scienza deve fare i conti con la squalifica di Paolucci a centrocampo. Al suo posto spazio a Vassallo, che agirà da mezzala con Piccinni ai lati del playmaker Iuliano. Zambataro e Liviero (favorito su Guiebre) presidieranno le due fasce. Davanti il bomber Starita potrebbe riprendersi una maglia da titolare accanto a Soleri, venendo preferito a De Paoli. In difesa linea a tre formata da Viteritti, Bizzotto e Riggio. In porta giocherà Satalino.

Braglia ritrova dopo la squalifica Miceli in difesa. Davanti al portiere Pane, il pacchetto arretrato vedrà dunque quest'ultimo rimpiazzare Dossena nella linea a tre con Luigi Silvestri e Illanes. Capitan Aloi guiderà la squadra in cabina di regia. Al suo fianco il tecnico degli irpini, che ritroverà a sua volta il posto in panchina scontata la giornata di stop inflittagli dal giudice sportivo, potrebbe affidarsi a Carriero e De Francesco nel ruolo di mezzali, mentre Ciancio e Tito saranno i due esterni. Aria di turnover in attacco: visti gli impegni ravvicinati Fella e Maniero si candidano a far tirare il fiato a Bernardotto e Santaniello.

MONOPOLI (3-5-2): Satalino; Viteritti, Bizzotto, Riggio; Zambataro, Piccinni, Iuliano, Vassallo, Liviero; Soleri, De Paoli.

AVELLINO (3-5-2): Pane; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, De Francesco, Tito; Fella, Maniero.