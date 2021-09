Monopoli-Avellino dove vederla: Rai, Sky o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Posticipo di lusso a Monopoli, dove i pugliesi sfidano l'Avellino: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

Monopoli si scalda per lo scontro di lusso contro l'Avellino. Una delle sfide più interessanti e importanti della quarta giornata del girone C della Serie C va in scena allo stadio Veneziani, dove i pugliesi sfidano i campani.

L'unica formazione che fino a questo momento ha vinto tre partite su tre è proprio il Monopoli, che battendo anche l'Avellino rimarrebbe primo da solo nella classifica del girone C, imbattuto e a punteggio pieno.

Imbattuto è anche l'Avellino, semifinalista della scorsa edizione dei playoff promozione. Gli irpini, però, si sono resi protagonisti di un avvio di stagione piuttosto tremolante, con tre pareggi e nessuna vittoria, e hanno assoluto bisogno di svoltare per rilanciare le proprie ambizioni.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Monopoli-Avellino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Monopoli-Avellino, gara valevole per la quarta giornata del girone C della Serie C, andrà in scena nella serata di lunedì 20 settembre 2021 allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Il calcio d'inizio del posticipo è in programma alle ore 21.

Come tutte le partite di Serie C, anche Monopoli-Avellino sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di terza serie: sarà sufficiente scaricare, previo abbonamento o acquisto del singolo evento, scaricare l'app della piattaforma su una smart tv.

Monopoli-Avellino sarà però visibile in diretta tv anche in chiaro: la gara sarà infatti trasmessa da Rai Sport, ai canali numero 57 e 58 del Digitale Terrestre.

Non ci sarà infine la trasmissione di Monopoli-Avellino su Sky Primafila.

Monopoli-Avellino sarà visibile anche in diretta streaming tramite Eleven Sports, o accedendo al sito della piattaforma oppure scaricando l'app su pc, smartphone o tablet, anche in questo caso tramite abbonamento o acquisto del singolo evento.

Si potrà vedere Monopoli-Avellino anche sul sito di Rai Sport, in questo caso senza dover sottoscrivere alcun tipo di abbonamento.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Bizzotto, Arena; Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, D'Agostino. All. Colombo

AVELLINO (4-3-3): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; De Francesco, Aloi, D'Angelo; Kanouté, Maniero, Di Gaudio.