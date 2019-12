Monopoli-Avellino dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Monopoli sfida l'Avellino nella 19ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Monopoli di Giuseppe Scienza sfida in casa l'Avellino di Eziolino Capuano nella 19ª giornata del Girone C del campionato di Serie C. I pugliesi sono secondi in classifica assieme alla Ternana con 37 punti, frutto di 12 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, gli irpini si trovano al 12° posto a quota 23 con un cammino di 7 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte.

I Gabbiani sono reduci da 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate di campionato, l'Avellino invece ha collezionato una sconfitta e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, a conferma del momento positivo della squadra.

Giuseppe Fella è il bomber del Monopoli con 12 reti, mentre Gabriel Charpentier è il miglior realizzatore dei Lupi con 6 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Monopoli-Avellino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MONOPOLI-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monopoli-Avellino

Monopoli-Avellino Data: 15 dicembre 2019

15 dicembre 2019 Orario: 17.30

17.30 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO MONOPOLI-AVELLINO

Monopoli-Avellino si disputerà il pomeriggio di domenica 15 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. La partita, che sarà arbitrata dal signor Alberto Santoro della sezione di Messina, inizierà come le altre gare con 15 minuti di ritardo, alle 17.45, per chiedere al Governo importanti interventi di defiscalizzazione.

La partita Monopoli-Avellino sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà dunque possibile seguire il match in chiaro.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche sul proprio televisore se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Luca Sardella.

Gli utenti Eleven Sports potranno seguire Monopoli-Avellino in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Ampia scelta di uomini per Scienza, che a livello tattico dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Davanti al portiere Antonino, in difesa Rota, De Franco e Mercadante dovrebbero comporre la linea a tre. A centrocampo ballottaggio a destra fra Triarico e Hadziosmanovic, mentre a sinistra potrebbe esserci spazio per Antonacci, con Giorno in regia e Carriero e Piccinni mezzali. Davanti in coppia con Fella si contendono una maglia Cuppone e Salvemini, ma occhio anche alla soluzione rappresentata dal giovane Mariano.

Eziolino Capuano punterà invece sul 3-4-3. In difesa per gli irpini è in dubbio la presenza di Njie, che dovrebbe essere sostituito da Morero nella difesa a tre con Zullo e Laezza davanti al portiere Tonti. A centrocampo Celjak e Parisi a presidiare le due fasce, con De Marco e Di Paolantonio interni. In attacco è improbabile il recupero di Charpentier, mentre alza bandiera bianca anche Albadoro. Alfageme sarà dunque la punta centrale, affiancato da Karic e Micovski come esterni offensivi.

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Mercadante; Triarico, Carriero, Giorno, Piccinni, Antonacci; Fella, Cuppone.

AVELLINO (3-4-3): Tonti; Zullo, Laezza, Morero; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Karic, Alfageme, Micovski.