Mondo del calcio ancora in lutto: è morto Gérard Houllier a 73 anni

Gérard Houllier è morto all'età di 73 anni, dopo aver subìto un intervento all'aorta. Era rientrato a casa da poco, dall'ospedale.

Una terribile notizia è arrivata questo lunedì mattina: Gérard Houllier è morto, all'età di 73 anni, appena rientrato a casa sua, domenica, dopo aver subìto una nuova operazione aortica in un ospedale parigino.

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', soltanto tre settimane fa l'ex allenatore si era sottoposto ad un intervento all'aorta, dopo dei problemi che persistevano da anni. Era rientrato a casa dopo la degenza in ospedale, ma Houllier non ce l'ha fatta.

Absolutely heartbroken to hear that my old boss, Gérard Houllier, has sadly passed away. A great manager and a genuinely caring man. #RIPBoss pic.twitter.com/klbkY3MCo4 — michael owen (@themichaelowen) December 14, 2020

Il mondo del calcio piange così un'altra illustre vittima in questo anno terribile, per tutti. Gérard Houllier ha allenato per tre anni il , la Nazionale Francese, il per ben sei anni e anche il .

Nell'ottobre 2001, durante un incontro di Premier League contro il Utd, Houllier ebbe un attacco di cuore che lo costrinse ad essere operato d'urgenza e che lo tenne lontano dai campi per cinque mesi.

L'ex allenatore conviveva con questi problemi da tempo e, purtroppo, questa volta non è riuscito a superarli. Un maledetto anno, il 2020, in tutto il mondo e, di conseguenza, anche nel calcio.