Mondiali Under 20, l'Italia chiude al primo posto nel girone: 0-0 contro il Giappone

Il Mondiale Under 20 dell'Italia prosegue con successo: lo 0-0 contro il Giappone all'ultima giornata vale il primo posto nel girone.

L' timbra il primo posto nel girone del Mondiale Under 20. Gli azzurri pareggiano 0-0 con il in una partita con poco da dire, con tante riserve in campo. I nipponici si qualificano come secondi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nicolato lascia a riposo quasi tutti i titolari delle ultime due gare, soprattutto per le diffide: conferma solo Tripaldelli e Frattesi, dando poi spazio alle seconde linee.

L'inizio difficile è frutto anche di questo: gli azzurri non trovano trame offensive e il Giappone controlla il gioco. La grande occasione arriva al 9', quando Buongiorno entra in ritardo in piena area: il rigore che ne scaturisce lo calcia Ito, ma Carnesecchi ci mette una mano.

L'Italia prova a rendersi pericolosa con alcune iniziative di Frattesi e Gori, senza però creare veri problemi a Wakahara. Molto più impegnato è invece il portiere azzurro, chiamato a un altro paio di interventi decisivi sugli attaccanti giapponesi.

A inizio ripresa gli azzurri perdono Bettella e continuano a soffrire le iniziative avversarie nel primo quarto d'ora. Nella mezz'ora finale però succede poco o nulla. Il punteggio rimane 0-0, quanto basta agli azzurri per chiudere al primo posto nel girone. Il Giappone chiude secondo.