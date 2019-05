Mondiali Under 20, incredibile Haland: segna 9 goal all'Honduras!

La Norvegia ha battuto 12-0 l'Honduras nella fase a gironi del Mondiale Under 20. Un risultato clamoroso, ma non quanto la prestazione di Erling Haland.

L'attaccante classe 2000 in forza al ha realizzato infatti 9 dei 12 goal messi a segno dalla Norvegia. Un record assoluto per quanto riguarda le fasi finali delle competizioni FIFA.

Two new #U20WC records set:

✅ Most goals scored in a match: Erling Haland (9)

✅ Biggest win