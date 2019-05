Mondiali Under 20, l'Italia non si ferma: 1-0 all'Ecuador, qualificazione agli ottavi

Seconda vittoria consecutiva per l'Italia al Mondiale Under 20: 1-0 all'Ecuador grazie al goal di Pinamonti e qualificazione alla seconda fase.

Seconda vittoria per l' al Mondiale Under 20 in . Gli azzurri hanno avuto la meglio per 1-0 sull' grazie al goal messo a segno da Pinamonti nella prima frazione di gioco. In questo modo è già matematica la qualificazione gli ottavi di finale della competizione ancor prima di disputare l'ultimo incontro del girone contro il il prossimo 29 maggio.

L'Ecuador parte meglio rispetto agli azzurri. Nei primi 15 minuti ci vogliono due interventi super di Plizzari per evitare il vantaggio dei sudamericani. Alla prima occasione invece la squadra di Nicolato va in vantaggio: cross di Pellegrini, torre di Scamacca e splendida conclusione al volo di Pinamonti.

Nonostante il vantaggio l'andazzo del match non cambia, con la squadra ecuadoregna ad avere le redini del match. A diventare protagonista è però il VAR. Prima l'arbitro, consultata la tecnologia, espelle Poroso per un brutto fallo su Tripaldelli.

In pieno recupero concede un calcio di rigore all'Ecuador per una trattenuta in area di rigore di Del Prato su Cifuentes, ma Plizzari è straordinario nel bloccare il destro dagli 11 metri di Campana.

L'inferiorità numerica non ferma l'Ecuador, che anche nel corso della ripresa costringe l'Italia nella propria metà campo, con gli azzurri che fanno più fatica a farsi vedere in contropiede rispetto alla prima frazione di gioco.

Ci vuole una difesa super attenta, con Ranieri sugli scudi, per concedere agli avversari solamente un'occasione, quella di Cifuentes, il cui destro viene bloccato da Plizzari. Non basta ai sudamericani inserire altri due attaccanti per poter superare il portierino del . Al triplice fischio finale è l'Italia a fare festa.