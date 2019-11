Mondiali Under 17, Italia sconfitta dal Paraguay: agli ottavi l'Ecuador

L'Italia perde 1-2 contro il Paraguay nel match decisivo per il primo posto del raggruppamento: agli ottavi sarà sfida all'Ecuador.

Prima sconfitta ai Mondiali Under 17 per l' che chiude il Gruppo F al secondo posto dietro al , capace di rispondere al vantaggio lampo di Pirola dopo soli tre minuti.

Il giocatore di proprietà dell' insacca sugli sviluppi di un calcio piazzato sfruttando al meglio un assist di Oristanio, suo compagno di squadra nella Primavera nerazzurra.

Il Paraguay - preoccupato per la goleada del sulle Isole Salomone - inizia a spingere con il piede sull'acceleratore: palo di Lopez con una botta dalla distanza, Duarte fa 1-1 al 37'. Nel recupero del primo tempo c'è spazio anche per un secondo legno colpito dal solito Lopez.

In avvio di ripresa ecco il sorpasso: tocco ravvicinato di Quinonez che sfrutta una torre su azione d'angolo. Boscolo getta alle ortiche un'occasione da posizione favorevole e il risultato non cambia. Agli ottavi ci sarà la sfida all' : in caso di primo posto gli azzurrini avrebbero affrontato la temibile .