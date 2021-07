The Athletic - Ipotesi Mondiali 2030 in Italia e Arabia Saudita

Dopo l'esperienza degli Europei itineranti, inizia a circolare un'ipotesi di Mondiali condivisi tra più Paesi nel 2030.

Gli Europei itineranti potrebbero aver rappresentato solo la prima di una serie di competizioni divise tra più Paesi geograficamente distanti: in futuro, infatti, potremmo assistere a nuovi tornei che fino a poco tempo fa sembravano inimmaginabili.

Idea della FIFA, chiaro, che entro il decennio potrebbe presentare un nuovo progetto simile a quello dellla UEFA per Euro 2020: stando a quanto riportato da The Athletic, non è del tutto lontana dalla realtà l'ipotesi riguardante i Mondiali del 2030, disputati non in unica sede.

Sempre secondo quanto raccolto, i Pesi prescelti per l'organizzazione della competizione internazionale che andrà a chiudere il decennio potrebbero essere l'Italia e l'Arabia Saudita.

Gli arabi starebbero infatti ragionando su un affare da valutare insieme ai vertici del calcio italiano, portando avanti un progetto congiunto.

Proprio nella giornata di ieri, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si era espresso positivamente circa l'organizzazione di un evento nel breve periodo:

"Valuteremo una candidatura dell'Italia agli Europei del 2028 o ai Mondiali del 2030, in cui si festeggia il centenario del campionato del mondo. Giochiamo la prima partita, poi penseremo all'altra”.

Per adesso, comunque, resta un'ipotesi, ma stando a quanto riporta The Athletic "non è così inverosimile come potrebbe sembrare".