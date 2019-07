Mondiali Femminili, gli Stati Uniti sono la prima finalista: battuta l'Inghilterra 2-1

Gli Stati Uniti battono l'Inghilterra per 2-1 nella prima semifinale dei Mondiali femminili e si conquistano un posto in finale.

Gli Stati Uniti sognano il bis: dopo aver vinto nel 2015, centrano anche la finale dei Mondiali Femminili 2019 . Battuta l' per 2-1 grazie ai goal di Press e Morgan nel primo tempo.

Nulla da fare per le ragazze di Phil Neville, che hanno reagito bene nel primo tempo al goal del vantaggio. È stata Christian Press a portare in vantaggio le inglesi con un colpo di testa sul secondo palo al 10'.

Il goal del pareggio lo ha firmato Ellen White , trascinatrice dell'Inghilterra fino a questo punto dei Mondiali. Al suo goal ha però risposto la solita Alex Morgan , che al 31' ha fissato il 2-1 per gli .

Nel secondo tempo Ellen White ha segnato il goal del 2-2, ma il VAR lo ha annullato per fuorigioco. Non è stata l'unica occasione: a 10 minuti dalla fine Houghton si è fatta parare da Naeher il rigore del pari, sciupando una grandissima occasione.

L'Inghilterra ha anche finito in 10 per l'espulsione di Bright per doppia ammonizione.

Così il primo posto in finale lo ha centrato la squadra allenata da Jill Ellis. L'altra finalista sarà una tra e , che si giocheranno la seconda semifinale nella serata di mercoledì 3 luglio.