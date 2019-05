Ufficiale, Mondiali femminili in chiaro: saranno trasmessi dalla Rai

L'ottava edizione dei Mondiali femminili sarà visibile su Rai Due e Rai Sport. In corsa anche la Nazionale italiana di Milena Bertolini.

Archiviata la stagione italiana, con il doppio successo in campionato e in Coppa della Women, il calcio femminile non si ferma: a giugno e luglio andranno in scena i Mondiali, a cui parteciperà anche l'Italia. E c'è una buona notizia per gli appassionati: il torneo sarà visibile in chiaro.

A trasmetterlo sarà infatti la Rai, che lo metterà a disposizione di tutti dividendo le partite tra Rai Due e Rai Sport, con palinsesto ancora da comunicare ufficialmente. I match saranno inoltre visibili anche tramite l'applicazione Rai Play.

Si tratta dell'ottava edizione dei Mondiali femminili, che quest'anno si svolgeranno in . Calcio d'inizio venerdì 7 giugno, finalissima domenica 7 luglio al Parc OL di . In lizza anche l'Italia, come detto: la Nazionale di Milena Bertolini è stata inserita nel girone C assieme a , e Giamaica.

Per quanto riguarda l'albo d'oro della manifestazione, a comandare sono gli a quota tre trionfi, seguiti dalla con due. A uno ci sono invece e Norvegia. L'Italia non ha mai raggiunto le semifinali: ci proverà quest'anno.