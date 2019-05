Mondiali calcio femminile 2019: tabellone, calendario, risultati e dove vederli in tv e streaming

Tutte le informazioni sui Mondiali di calcio femminile: tabellone, calendario, risultati e dove vedere le partite in tv e streaming.

I Mondiali di calcio femminile 2019 si svolgeranno in dal 7 giugno al 7 luglio. Saranno 24 nazionali a contendersi il titolo di squadra campione del mondo e tra queste ci sarà anche l' : le azzurre, guidate dal ct Bertolini, si sono qualificate vincendo il proprio girone di qualificazione.

C'è grande attesa per il torneo, destinato a diventare l'evento più seguito nella storia del calcio femminile. Quattro anni fa, in Canada, furono gli a trionfare. L'Italia torna a disputare un Mondiale per la terza volta, a distanza di vent'anni dall'ultima partecipazione.

In questa pagina tutte le informazioni sui Mondiali di calcio femminile 2019.

SQUADRE | CONVOCATI ITALIA | REGOLAMENTO | TV E STREAMING

GIRONI | TABELLONE | OTTAVI | QUARTI | SEMIFINALI | FINALE

Camerun Canada Francia Giamaica Italia Norvegia Nuova Zelanda Stati Uniti

Il ct Bertolini non ha ancora comunicato la lista definitiva delle 23 azzurre per i Mondiali in Francia.

Le 24 squadre partecipanti sono suddivise in sei gironi da quattro. Passano alla fase ad eliminazione diretta le prime due di ogni raggruppamento, più le quattro migliori terze. Dagli ottavi di finale in poi, in caso di pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà con supplementari ed eventuali rigori.

Le 15 migliori partite dei Mondiali di calcio femminile, inclusi gli incontri della Nazionale italiana, saranno trasmesse in diretta e in chiaro dalla Rai, su canali Rai e Rai Sport e in su RaiPlay. Tutte le 52 partite del Mondiale saranno inoltre trasmesse in diretta da Sky, con la possibilità di seguirle in streaming tramite SkyGo.

GRUPPO A

DATA ORA PARTITA 7 giu 21:00 Francia-Corea del Sud - 8 giu 21:00 Norvegia-Nigeria - 12 giu 15:00 Nigeria-Corea del Sud - 12 giu 21:00 Francia-Norvegia - 17 giu 21:00 Nigeria-Francia - 17 giu 21:00 Corea del Sud-Norvegia -

CLASSIFICA: Corea del Sud, Francia, Nigeria, Norvegia 0.

GRUPPO B

DATA ORA PARTITA 8 giu 15:00 Germania-Cina - 8 giu 18:00 Spagna-Sudafrica - 12 giu 18:00 Germania-Spagna - 13 giu 21:00 Sudafrica-Cina - 17 giu 18:00 Sudafrica-Germania - 17 giu 18:00 Cina-Spagna -

CLASSIFICA: Cina, Germania, Spagna, Sudafrica 0.

GRUPPO C

DATA ORA PARTITA 9 giu 13:00 Australia-Italia - 9 giu 15:30 Brasile-Giamaica - 13 giu 18:00 Australia-Brasile - 14 giu 18:00 Giamaica-Italia - 18 giu 21:00 Giamaica-Australia - 18 giu 21:00 Italia-Brasile -

CLASSIFICA: Australia, Brasile, Giamaica, Italia 0.

GRUPPO D

DATA ORA PARTITA 9 giu 18:00 Inghilterra-Scozia - 10 giu 18:00 Argentina-Giappone - 14 giu 15:00 Giappone-Scozia - 14 giu 21:00 Inghilterra-Argentina - 19 giu 21:00 Giappone-Inghilterra - 19 giu 21:00 Scozia-Argentina -

CLASSIFICA: Argentina, Giappone, Inghilterra, Scozia 0.

GRUPPO E

DATA ORA PARTITA 10 giu 21:00 Canada-Camerun - 11 giu 15:00 Nuova Zelanda-Olanda - 15 giu 15:00 Olanda-Camerun - 15 giu 21:00 Canada-Nuova Zelanda - 20 giu 18:00 Olanda-Canada - 20 giu 18:00 Camerun-Nuova Zelanda -

CLASSIFICA: Camerun, Canada, Nuova Zelanda, Olanda 0.

GRUPPO F

DATA ORA PARTITA 11 giu 18:00 Cile-Svezia - 11 giu 21:00 Stati Uniti-Thailandia - 16 giu 15:00 Svezia-Thailandia - 16 giu 18:00 Stati Uniti-Cile - 20 giu 21:00 Svezia-Stati Uniti - 20 giu 21:00 Thailandia-Cile -

CLASSIFICA: Cile, Stati Uniti, Svezia, Thailandia 0.

DATA ORA PARTITA 22 giu 18:30 Seconda A-Seconda C 1 23 giu 17:30 Prima D-Terza B/E/F 2 23 giu 21:00 Prima A-Terza C/D/E 3 24 giu 18:00 Seconda B-Seconda F 4 25 giu 18:00 Prima C-Terza A/B/F 5 25 giu 21:00 Prima E-Seconda D 6 22 giu 15:00 Prima B-Terza A/C/D 7 24 giu 21:00 Prima F-Seconda E 8

DATA ORA PARTITA 27 giu 21:00 Vincente 1-Vincente 2 1 28 giu 21:00 Vincente 3-Vincente 4 2 29 giu 15:00 Vincente 5-Vincente 6 3 29 giu 18:30 Vincente 7-Vincente 8 4

DATA ORA PARTITA 2 lug 21:00 Vincente 1-Vincente 2 - 3 lug 21:00 Vincente 3-Vincente 4 -

FINALE TERZO POSTO

DATA ORA PARTITA 6 lug 17:00 Finale terzo posto -