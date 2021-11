Mondiali a rischio per il Portogallo, Cristiano Ronaldo polemico col Ct Santos

Ci risiamo. La sconfitta casalinga contro la Serbia rischia di costare i Mondiali al Portogallo e ancora una volta, come succede spesso quando le cose non vanno bene, Cristiano Ronaldo non ha nascosto tutto il suo malcontento nei confronti dei compagni ma anche dell'allenatore di turno.

Qualche anno fa era toccato ad Allegri incorrere nella furia di Ronaldo, che accusò platealmente la Juventus di essersi spaventata nel ritorno dei quarti di finale contro l'Ajax di De Ligt con un gesto a dir poco inequivocabile. Stavolta invece nel mirino di CR7 sembrerebbe finito il CT del Portogallo, Fernando Santos.

Al termine della partita infatti il tecnico si è avvicinato al suo campione per salutarlo e rincuorarlo ma Ronaldo ha iniziato a urlare e gesticolare, stringendo rapidamente la mano a Santos che poi si è allontanato altrettanto velocemente per fare rientro negli spogliatoi.

Davanti ai microfoni il CT portoghese ha però escluso che Cristiano Ronaldo ce l'avesse con lui, spiegando come il numero 7 stesse discutendo animatamente con un avversario ricordando il goal clamorosamente non convalidato all'andata.

"Non stava spiegando nulla. Stava dicendo all'avversario che all'andata aveva segnato un goal regolare non convalidato dall'arbitro. Questo è ciò che stava dicendo in quel momento. E' un suo sfogo, è normalissimo. Nessuno dopo la partita analizza ciò che è successo. Stavo solo cercando di risollevare i miei calciatori".

Ronaldo dal canto suo ha invece affidato ai social il commento post gara, dicendosi sicuro che il Portogallo riuscirà a centrare la qualificazione tramite i playoff.

"Il risultato è stato duro ma non abbastanza per abbatterci. L'obiettivo di arrivare ai Mondiali 2022 è ancora vivo e sappiamo cosa dobbiamo fare per raggiungerlo".