Mondiali 2034, candidatura del Sud-Est Asiatico: partite in 10 paesi

Il Sud-Est Asiatico si candida per ospitare i Mondiali del 2034: lo afferma il premier Thailandese. Le partite si giocherebbero in 10 paesi.

Dopo l'appuntamento del 2022 in , i Mondiali di calcio maschili potrebbero tornare presto in Asia. Non più perà in Medio Oriente, bensì nella zona del Sud-Est Asiatico.

Secondo 'Ansa', un gruppo di 10 paesi ha infatti annunciato la candidatura per ospitare la competizione più importante del calcio mondiale. Si tratta di , Brunei, Cambogia, Singapore, , Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar e .

Ad annunciarlo è stato il premier thailandese Prayouth Chan-ocha, il quale ha fatto leva sulla volontà di riuscire ad avere maggior integrazione con il resto del mondo attraverso una manifestazione così rilevante.

Contro ci sarà un altro paese asiatico, che vorrebbe organizzare il Mondiale in proprio e che, anche in questo caso, sarebbe il primo: si tratta della .

Gli ultimi (e unici) mondiali di calcio giocati nella zona est dell'Asia è quello del 2002, organizzato e ospitato dal e dalla , chiuso con il successo del in finale.