Danimarca e Inghilterra a punteggio pieno: le più vicine a Qatar 2022

Dopo essersi sfidate a Euro 2020, le due compagini continuano a correre verso il Mondiale: quattro vittorie su quattro.

Una lunga unica fase in Sudamerica. Due, tre, quattro gruppi di qualificazione, via via sempre più difficili, in Asia e in Africa. La strada per la qualificazione ai Mondiali qatariota è ancora lunga, tanto che per ora solo i padroni di casa hanno il pass assicurato. Dall'Europa, le squadre che potrebbero prima di tutte raggiungere il team di Doha: Danimarca ed Inghilterra.

Messa da parte l'esperienza di Euro 2020, che ha visto la Danimarca cadere in semifinale proprio contro quell'Inghilterra batta in finale dall'Italia, le due Nazionali allenate rispettivamenta da Hjulmand e Southgate, sono quelle più vicine a strappare il pass per Qatar 2022.

Nella prima gara ufficiale post Europei, infatti, entrambe hanno ottenuto un successo: la Danimarca ha superato la Scozia di misura, l'Inghilterra ha spazzato via l'Ungheria di Rossi con quattro reti dopo una prima frazione terminata 0-0. Risultato, quattro successi su quattro nelle qualificazioni.

Danimarca ed Inghilterra vanno così a braccetto, dopo che Italia ed Armenia non sono riuscite ad ottenere la quarta vittoria di fila nel proprio raggruppamento. La Nazionale di Kjaer e quella di Kane hanno tra l'altro la medesima situazione: guidano il rispettivo girone a 12, davanti a due squadre a 7.

Nel caso della Danimarca, il gruppo F li vede davanti ad Israele e Scozia, entrambe a 7 punti, mentre in quello dell'Inghilterra, il team britannico è al comando dell'I con Polonia e Ungheria conque lunghezze dietro. Trattasi di raggruppamenti a sei Nazionali, diversamente da quello dell'Italia, che deve vedersela con altre quattro.

Per l'Inghilterra la squadra su cui fare la corsa è la Polonia, visto e considerando le due sfide contro San Marino ancora da giocare (Southgate avrà la Serenissima di fronte nell'ultimo turno), mentre la Danimarca dovrà sfidare la Moldavia, 'squadra materasso' dell'F, lo stesso numero di volte rispetto a Israele e Scozia. Una.

La sensazione è che saranno loro ad approdare a Qatar 2022 per prime, già in autunno, con le sfide di ottobre. Del resto, le qualificazioni asiatiche, africane e americane sono ancora apertissime, considerando il lungo cammino per quanto riguarda la CONMEBOL (federazione suamericana) o le diverse fase già citate di CAF (federazione africana) e AFC (federazione asiatica).

Le prossime gare previste? La trasferta di Toshavn, Isole Far Oer, per la Danimarca, sabato 4 settembre (praticamente un derby, considerando che il paese è una Nazione costituiva del Regno di Danimarca), e il ritorno a Wembley dell'Inghilterra domenica 5. Per i tifosi di sua maestà, la sfida ad Andorra, in casa, due mesi dopo la delusione del mancato 'coming home'.