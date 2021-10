Mondiali 2022, gli ultimi per Neymar: "Non so se avrò la forza d'animo per continuare"

Dopo aver visto i suoi due tentativi di sollevare il più grande premio del calcio finire male, la star brasiliana non punta al torneo 2026.

Neymar ha ammesso che non si aspetta di giocare un'altra Coppa del Mondo dopo il torneo del 2022 in Qatar, poiché la tensione del gioco ha messo a dura prova il suo corpo e la sua mente. La stella del Brasile ha guidato i verdeoro per provare a vincere la sua sesta corona nelle edizioni 2014 e 2018, solo per vedere quelle missioni fallire rispettivamente nelle semifinali e nei quarti di finale. E a poco più di un anno dall'inizio della prossima competizione, non è ottimista sull'estensione della sua carriera internazionale fino alla Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Guarda su DAZN Neymar & The Line Of Kings

"Penso che sia la mia ultima Coppa del Mondo" ha detto la star del Paris Saint-Germain nel nuovo documentario esclusivo di DAZN, Neymar & The Line Of Kings. "Lo vedo come l'ultimo perché non so se ho più la forza d'animo per affrontare il calcio. Quindi farò di tutto per presentarmi bene, farò di tutto per vincere con il mio paese, per realizzare il mio sogno più grande da quando ero piccolo. E spero di poterlo fare".

Neymar ha ricevuto il suo primo assaggio di Mondiali, in casa nel 2014. L'allora stella del Barcellona era il portabandiera di una squadra brasiliana desiderosa di vincere il suo primo titolo dal 2002 davanti ai propri tifosi, nel mitico Estadio Maracana di Rio de janeiro.

Le cose sono andate secondo i piani nelle fasi iniziali, con la formazione di Luiz Felipe Scolari che ha superato la fase a gironi con due vittorie e un pareggio prima di sconfiggere il Cile ai rigori così da raggiungere i quarti di finale.

La Colombia è stata la sfidante nei quarti, una partita che si sarebbe trasformata in un incubo per Neymar. L'attaccante si è infortunato, frattura vertebrale, a seguito di una goffo intervento di Juan Zuniga, e mentre il Brasile ha prevalso sui vicini sudamericani sia lui che lo squalificato Thiago Silva sono stati esclusi per la semifinale contro la Germania, conclusasi con il famoso 7-1 del Maracanazo.

Quattro anni dopo Neymar ha dovuto affrontare una corsa contro il tempo per recuperare la forma fisica prima di Russia 2018, dopo aver saltato gli ultimi tre mesi della stagione del club a causa di un infortunio al piede.

Alla fine ha giocato per la squadra di Tite e ha segnato una doppietta al torneo, ma non è riuscito a trovare un modo per superare l'asso del Belgio Thibaut Courtois quando il Brasile è caduto 2-1 nella fase dei quarti di finale, tornando a casa nuovamente con le mani vuote.