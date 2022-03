Tunisia, Senegal, Camerun, Ghana e Marocco rappresenteranno l'Africa ai Mondiali 2022. In Qatar saranno queste le Nazionali che giocheranno per provare a fare la storia della Coppa del Mondo, visto e considerando come nessuna squadra africana abbia mai raggiunto le semifinali e dunque la possibilità di vincere la coppa.

Dopo aver superato una lunga fase di qualificazione, culiminata con i playoff che hanno visto Mali, Egitto, Algeria, Nigeria e RD Congo cadere ad un passo dal traguardo, le cinque rappresenti africane non aspettano altro che volare in Qatar per giocare i primi Mondiali 'invernali' nella storia.

GIRONI E AVVERSARIE DELLE SQUADRE AFRICANE AI MONDIALI 2022

Il sorteggio del primo aprile definirà i gruppi di Marocco, Senegal, Tunisia, Ghana e Camerun ai Mondiali 2022. Come da regolamento non ci potranno essere due o più squadre africane nello stesso girone, dunque cinque su otto avranno al loro interno una rappresentativa della federazione CAF.

Quali saranno le avversarie di Senegal, Marocco, Tunisia, Ghana e Camerun al Mondiale? L'ufficialità arriverà nella serata di venerdì 1 aprile, ma di base si può cominciare a mettere insieme le possibilità, considerando le fasce praticamente definite:

Delle cinque qualificate il Senegal sarà in terza fascia al pari del Marocco e della Tunisia, mentre il Camerun e il Ghana saranno estratte nella quarta. Nessuna squadra africana è presente nelle prime due.

SENEGAL, LE POSSIBILI AVVERSARIE AL MONDIALE

Una tra Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Qatar

Una tra Olanda, Danimarca, Germania, Svizzera, Uruguay, Croazia, Messico, USA

Una tra Arabia Saudita, Canada, Ecuador e le tre vincenti degli spareggi playoff di giugno (ultimo posto europeo, un posto tra Oceania e Centro-America, un posto tra Asia e Sudamerica)

MAROCCO, LE POSSIBILI AVVERSARIE AL MONDIALE

Una tra Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Qatar

Una tra Olanda, Danimarca, Germania, Svizzera, Uruguay, Croazia, Messico, USA

Una tra Arabia Saudita, Canada, Ecuador e le tre vincenti degli spareggi playoff di giugno (ultimo posto europeo, un posto tra Oceania e Centro-America, un posto tra Asia e Sudamerica)

TUNISIA, LE POSSIBILI AVVERSARIE AL MONDIALE

Una tra Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Qatar

Una tra Olanda, Danimarca, Germania, Svizzera, Uruguay, Croazia, Messico, USA

Una tra Arabia Saudita, Canada, Ecuador e le tre vincenti degli spareggi playoff di giugno (ultimo posto europeo, un posto tra Oceania e Centro-America, un posto tra Asia e Sudamerica)

CAMERUN, LE POSSIBILI AVVERSARIE AL MONDIALE

Una tra Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Qatar

Una tra Olanda, Danimarca, Germania, Svizzera, Uruguay, Croazia, Messico, USA

Una tra Iran, Giappone, Serbia, Polonia, Corea del Sud

GHANA, LE POSSIBILI AVVERSARIE AL MONDIALE

Una tra Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Qatar

Una tra Olanda, Danimarca, Germania, Svizzera, Uruguay, Croazia, Messico, USA

Una tra Iran, Giappone, Serbia, Polonia, Corea del Sud -* Le cinque squadre del continente africano potranno avre nel proprio girone un massimo di due squadre europee.

SENEGAL, MAROCCO, TUNISIA, GHANA E CAMERUN: I CONVOCATI PER QATAR 2022

Solamente in autunno, a ottobre, verranno ufficializzati i convocati per i Mondiali 2022: ancora qualche dubbio per i cinque commissari tecnici, sopratutto in virtù di eventuali infortuni, ma di base sarà confermato per Tunisia, Ghana, Camerun, Marocco e Senegal il blocco che ha partecipato alla Coppa d'Africa di inizio anno e ai playoff di marzo.

MAROCCO, I PROBABILI CONVOCATI

Portieri: Bono, Mohamedi, Tagnaouti

Difensori: Hakimi, Alakouch, El Karouani, Masina, Chakla, Mmaee, Saïss, Aguerd

Centrocampisti: Barkok, Amrabat (Fiorentina), Fajr, Ounahi, Louza, Amallah

Attaccanti: Munir, Ezzalzouli, Boufal, Mmaee, En-Nesyri, El Kaabi

Alternative: Zniti, Aboukhlal, Chair, Barkok, Aboukhlal, Rahimi, Benoun

SENEGAL, I PROBABILI CONVOCATI

Portieri: E. Mendy, Gomis, Dieng

Difensori: B. Sarr, Ciss, Koulibaly (Napoli), Abou Cisse, A. Diallo, Seck, Ballo-Touré (Milan), Kouyate

Centrocampisti: Matar Sarr, Gueye, N. Mendy, Gana Gueye, Name, Ndiaye

Attaccanti: Mané, I. Sarr, Dieng, Keita (Cagliari), Dia, Diedhiou

Alternative: Kamara, Faty, Mbaye (Bologna), Lopy, H. Diallo, Mame Thiam

TUNISIA, I PROBABILI CONVOCATI

Portieri: Ben Said, Dahmen, Jemal

Difensori: Drager, Mathlouthi, Ifa, Talbi, Maaloul, Ben Hamida, Bronn, Haddadi

Centrocampisti: Laidouni, Ben Romdhane, Chaalali, Skhiri, Ben Slimane, Mejbri

Attaccanti: Jaziri, Touzghar, Khazri, Sliti, Msakni, Ben Larbi

Alternative: Abdi, Ghandri, Ben Ouanes, Rekik, Rafia, Khaoui

GHANA, I PROBABILI CONVOCATI

Portieri: Wolacott, Nurudeen, Attah, Zigi

Difensori: Yiadom, Baffuor, Rahman, Mensah, Amartey, Djiku, Mensah, Mumin

Centrocampisti: Addo, Partey, Kudus, Kyereh, Samed, J. Ayew

Attaccanti: A. Ayew, Boakye, Quaye, Tetteh, Afena-Gyan (Roma), Paintsil

Alternative: Wakaso, Abagna, Suleymana, Owusu

CAMERUN, I PROBABILI CONVOCATI

Portieri: Omossola, Epassy, André Onana

Difensori: Collins, Mbaizo, Ngadeu, Castelletto, Moukoudi, Onguene, Tolo, Oyongo

Centrocampisti: Jean Onana, Oum, Anguissa (Napoli), Hongla (Verona), Kunde, Ngamaleu

Attaccanti: Aboubakar, Bahoken, Choupo-Moting, Ganago, Bassogog, Toko Ekambi

Alternative: Efala, Ebosse, Lea Siliki, Neyou,N'Jie