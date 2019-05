Mondiale under 20, l'Italia parte con il piede giusto: 1-2 al Messico, decide Ranieri

Il Mondiale under 20 dell'Italia inizia nel migliore dei modi: 1-2 al Messico. Apre Frattesi, poi pareggia De La Rosa. Decide Ranieri nella ripresa.

L' under 20 inizia il Mondiale in nel migliore dei modi. Gli azzurrini battono 1-2 il e si prendono tre punti subito pesanti nel girone. Decide la rete di Ranieri, dopo il botta e risposta tra Frattesi e De La Rosa nel primo tempo.

Il Messico si schiera con una squadra molto offensiva, guidata in attacco da Macias e Lainez. L'Italia risponde con il solito 3-5-2, davanti a guidaree la squadra la coppia d'attacco composta da capitan Pinamonti e Scamacca, con Luca Pellegrini da interno di centrocampo.

Pronti-via e l'attaccante di proprietà del è subito protagonista: sponda per Frattesi che di precisione batte Higuera e fa subito 1-0. 'Mini Tri' tramortita e per la prima mezz'ora l'Italia controlla il gioco, sfiorando anche più volte il raddoppio ancora con i due avanti.

Basta però una distrazione degli azzurri di Nicolato per subire il pareggio. Plizzari non è sicuro in uscita su un corner: Scamacca lo anticipa di testa per spazzare ma ne beneficia De La Rosa , che di testa pareggia il match al 37'.

Meno occasioni nella ripresa rispetto al primo tempo, ma è l'Italia ad accendersi per prima, prendendosi la vendetta sulle palle inattive. Sono protagonisti i difensori: prima Gabbia di testa colpisce la traversa, poi sul corner seguente Ranieri appoggia in rete l'1-2 che a metà secondo tempo.

Il Messico si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, sfruttando soprattutto la vena di Macias, il migliore dei suoi. La difesa azzurra riesce a reggere fino al 94', quando l'arbitro decreta la fine. Nicolato sorride: il Mondiale azzurro parte con il piede giusto.