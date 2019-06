Mondiale Under 20, l'Italia e la forza di 300: "Il mister ci invia spezzoni del film"

Adesso non è più utopia, ma può essere una realtà concreta che supera ogni possibilità e sogno. L' Under 20 ha eliminato anche il Mali, nei quarti del Mondiale di categoria, e si prepara ad affrontra l' . Il tetto del mondo è ancora lontano, con la consapevolezza però di poter giocare almeno una delle due finali.

Anche quella terzo-quarto posto sarebbe un bel traguardo per una Nazionale, che ha già comunque ottenuto il bronzo nell'edizione 2017. Prima di quella e di questa edizione, nessuna gioia. Ora però la possibilità di alzare ulteriormente l'asticella, grazie a 300 e al suo grido di battaglia.

E' stato Pinamonti, attaccante dell'Italia, a svelare come il commissario tecnico sia un grande appassionato della pellicola diretta dal discusso Zach Snyder e che vede tra i suoi protagonisti Gerard Butler, Lena Headey (la Cersei de Il Trono di Spade) e un Micheal Fassbender esordiente.

Pinamonti svela come Nicolato adori la frase pronunciata da Butler/Leonida, 'Spartani qual è il vostro mestiere?', tanto che la stessa è ripetuta dal c.t prima delle gare della Nazionale per caricare i suoi:

"E' un grande fan di 300. Come tutte le squadre abbiamo il gruppo su Whatsapp per comunicare le riunioni, gli allenamenti e cose così. Il mister ci invia sempre spezzoni del film, e questa è la sua parte preferita, la manda molto spesso. Noi la riportiamo in campo come se fosse il nostro grido di battaglia".