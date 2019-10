Mondiale Under 17, i convocati dell'Italia: non c'è Esposito

A causa dell'infortunio di Sanchez, l'Italia non potrà contare su Esposito. Nunziata ha scelto Colombo, Cudrig e Gnonto in attacco.

Si avvicina a grandi passi l'avventura del Mondiale Under 17 per l' di Nunziata. Primo passo, i convocati: annunciati i giocatori che si raduneranno il 20 ottobre per poi volare alla volta di Brasilia e giocare la prima gara di qualificazione contro le Isole Salomone.

Non prenderà parte alla spedizione Esposito, che l' ha voluto tenere in squadra in virtù dell'infortunio occorso a Sanchez: il cileno sarà costretto a stare ai box fino a gennaio dopo l'intervento alla caviglia e per questo motivo il giovane azzurrino avrà maggiore spazio in nerazzurro.

Nunziata ha confermato come Esposito sia dovuto rimanere a Milano per tali motivi:

"Ci dispiace che Esposito non sia potuto venire con noi, ma purtroppo cause di forza maggiore hanno impedito la sua convocazione nonostante la grande disponibilità mostrata dall’Inter fino alla fine. In questa squadra Sebastiano è sempre stato un leader, sia sotto il profilo tecnico che all’interno dello spogliatoio".

Il commissario tecnico dell'Italia Under 17 ha poi ringraziato gli altri non convocati:

"Dispiace sempre dover rinunciare a dei ragazzi che con noi hanno costruito questo percorso: non smetterò mai di ringraziarli. Ma questo è l’onere di ogni allenatore, che è obbligato a fare delle scelte, tenendo conto che i posti a disposizione sono 21".

Sono ventiquattro le squadre partecipanti al torneo di categoria al via il 26 ottobre, con finale prevista il 17 novembre: l'Italia è stata inserita nel gruppo F con le Isole Salomone, e .

I convocati dell'Italia per il Mondiale Under 17:



Portieri: Manuel Gasparini ( ), Marco Molla ( ), Filippo Rinaldi ( )

Difensori: Christian Dalle Mura ( ), Francesco Lamanna ( ), Lorenzo Moretti (Inter), Alessandro Pio Riccio ( ), Matteo Ruggeri ( ), Lorenzo Pirola (Inter), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas ), Tommaso Barbieri (Novara)

Centrocampisti: Riccardo Boscolo Chio (Inter), Andrea Capone ( ), Michael Brentan ( ), Samuele Giovane (Atalanta), Gaetano Pio Oristanio (Inter), Simone Panada (Atalanta), Franco Tongya Heubang (Juventus)

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Nicolò Cudrig ( ), Wilfried Degnand Gnonto (Inter)