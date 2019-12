Mondiale per Club 2019: risultati, calendario e dove vederlo in tv e streaming

Il Mondiale per Club 2019 entra nel vivo: il Liverpool cerca un successo mai ottenuto nella storia della società.

Il ha l'opportunità di scrivere una nuova pagina della sua gloriosa storia: in qualità di campioni d'Europa in carica, i 'Reds' sono i favoriti numero uno per la conquista del Mondiale per Club, trofeo mai vinto in passato. Gli avversari più ostici che faranno da ostacolo verso il successo sono i brasiliani del Flamengo, vittorioso in Copa Libertadores dopo una finale al cardiopalma contro il River Plate.

MONDIALE PER CLUB: LE SQUADRE QUALIFICATE

Campione della - Liverpool (in campo dalla semifinale)

Campione della Copa Libertadores - Flamengo (in campo dalla semifinale)

Campione della Champions africana - Esperance (in campo dai quarti)

Campione della Champions asiatica - Al-Hilal (in campo dai quarti)

Campione della Champions centro-nord americana - Monterrey (in campo dai quarti)

Campione del , paese ospitante - Al-Sadd (in campo nel preliminare)

Campione della Champions oceanica - Hienghene Sport (in campo nel preliminare)

MONDIALE PER CLUB: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Le partite del Mondiale per Club sono trasmesse da Mediaset su Canale 20 (numero 20 del digitale terrestre). Streaming su dispositivi come smartphone, pc e tablet, disponibile su Mediaset Play nella sezione dirette.

MONDIALE PER CLUB: RISULTATI E CALENDARIO