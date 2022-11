Mondiale finito prima di iniziare, Nico Gonzalez: “Difficile da accettare”

L’attaccante della Fiorentina costretto a rinunciare ai Mondiali a causa di un infortunio: “Sogno quasi realizzato e poi crolla tutto”.

E’ giunto a conclusione prima ancora di iniziare, il Mondiale di Nico Gonzalez. L’esterno offensivo della Fiorentina, dopo essere riuscito a guadagnarsi un posto tra i ventisei dell’Argentina, ha visto svanire l’opportunità di partecipare a Qatar 2022 a causa di un infortunio.

Reduce da una prima parte di stagione molto complicata che l’ha costretto a saltare ben tredici delle ventitré partite sin qui giocate dai gigliati, nel corso del ritiro con l’Albiceleste ha riportato una lesione muscolare che lo terrà fuori per diverse settimane.

Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, non ha potuto quindi far altro che toglierlo dalla sua dei convocati, chiamando al suo posto Angel Correa e lo stesso Gonzalez, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, non ha nascosto tutta la sua amarezza.

“Quella di ieri è stata una giornata molto triste e difficile da accettare nella mia testa, sarò escluso dai Mondiali a causa di un infortunio. E’ un sogno che si ha fin da bambini e quando si sta per realizzare crolla tutto, ma continuerò a seguire questo sogno e non smetterò di cercare di realizzarlo. Il calcio offre molte opportunità e devo lasciar perdere. E’ difficile da accettare, ma non mi arrenderò mai!”.

Nico Gonzalez ora seguirà ai Mondiali da semplice tifoso.

“Auguro il meglio a questo gruppo, a questa famiglia e sono certo che daranno tutto in campo per rendere felici gli argentini e per ottenere ciò che tutti vogliamo. Questa squadra merita il meglio e da oggi avrà un tifoso in più. Grazie a tutti coloro che hanno speso un minuto della loro vita per farmi forza in questo momento difficile. Forza Argentina!”.

L’Argentina farà il suo debutto ai Campionati del Mondo 2022 martedì prossimo in occasione della sfida con l’Arabia Saudita.