Mondiale 2030, candidatura congiunta dal Sudamerica: Cile, Argentina, Paraguay e Uruguay

Cile, Argentina, Paraguay e Uruguay si uniscono e si candidano per ospitare il Mondiale di calcio del 2030. Lo ha annunciato il presidente cileno.

Un'altra candidatura congiunta si aggunge alla corsa per ospitare il Mondiale di calcio del 2030, direttamente dal Sudamerica. Sono Cile, Argentina, Paraguay e Uruguay le quattro nazioni che hanno unito le forze per ospitare la massima competizione calcistica per nazionali.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'ufficialità della candidatura l'ha data nella notte il presidente del Cile Sebastian Piñera sui propri social media.

"I presidenti dell'Argentina, Mauricio Macrì; del Cile, Sebastian Pinera; della repubblica del Paraguay, Mario Abdo; e della repubblica dell'Uruguay, Tabare Vazquez, hanno concordato di presentare una candidatura congiunta per organizzare il Mondiale del 2030"

Los Pdtes de la República Argentina, Mauricio Macri; de la República de Chile, Sebastián Piñera; de la República del Paraguay, Mario Abdo; y de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez; acordaron presentar su candidatura conjunta para organizar la Copa del Mundo 2030 — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 14 febbraio 2019

Piñera con altri due tweet ha spiegato la ragione della candidatura, ovvero riportare la Coppa del Mondo dopo 100 anni in Uruguay, dove per la prima volta è stata organizzata.

"I presidenti, attraverso le rispettive federazioni calcistiche, hanno comunicato alla FIFA tramite la CONMEBOL la decisione congiunta per celebrare i 100 anni dal primo Mondiale, organizzato in Uruguay. Alcuni mesi fa ho proposto ad Argentina, Uruguay e Paraguay di integrare il Cile e la proposta è stata accolta. Dopo il 1962, il Cile potrebbe avere un'altra opportunità"

Già da tempo Argentina, Uruguay e Paraguay lavoravano su una propria candidatura, spinta anche dai simboli di queste nazionali, su tutti Messi e Suarez, che posarono dopo un Argentina-Uruguay del 2017 con una maglia-slogan: "2030".

Per il Mondiale 2030 sono state annunciate per ora altre due candidature congiunte. Marocco, Spagna e Portogallo da una parte, Grecia, Bulgaria, Serbia e Romania dall'altra.