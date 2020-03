Monchi ricorda: "Alla Roma sono stato lasciato solo per mesi"

L'urna di Nyon ha regalato uno speciale incrocio al direttore sportivo Monchi, tornato ora al dopo la breve avventura alla . Il dirigente del club andaluso ha ricordato i tempi giallorossi senza particolare nostalgia.

In un video registrato durante un convegno all'Università di Siviglia Monchi ha descritto la sua esperienza romana:

Il ds si è sentito abbandonato in casa della Lupa e l'inserimento in una nuova piazza si è rivelato più complicato del previsto:

"Tutti dicevano: “Lui è Monchi, è bravissimo, in fondo ha solo cambiato ufficio. In realtà per quattro mesi nessuno si è preoccupato di aiutarmi come persona, sono stato lasciato solo. E non è stato facile".