Andata dei Playoff di Champions League: il Monaco ospita lo Shakhtar Donetsk. Tutte le info sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

MONACO-SHAKHTAR DONETSK: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monaco-Shakhtar Donetsk

Monaco-Shakhtar Donetsk Data: 17 agosto 2021

17 agosto 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport, Italia 1 e Sportitalia

Sky Sport, Italia 1 e Sportitalia Streaming: Sky Go, Mediaset Play

Ci siamo, siamo giunti agli spareggi di Champions League per capire chi si presenterà al sorteggio per i raggruppamenti e chi, invece, dovrà virare sull'Europa League per proseguire il cammino europeo della sua stagione.

Roberto De Zerbi e il suo Shakhtar Donetsk a un passo dalla qualificazione ai raggruppamenti di Champions League: dopo aver battuto andata e ritorno il Genk al terzo turno, gli ucraini si presentano con 3 vittorie in 4 partite nel loro campionato, iniziato a fine luglio.

Dall'altra parte, il Monaco di Niko Kovac che, dopo aver sconfitto, andata e ritorno, lo Sparta Praga nello scorso turno, in Ligue 1 ha raccolto un pari e una sconfitta contro Nantes e Lorient.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Monaco-Shakhtar Donetsk: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming .

ORARIO MONACO-SHAKHTAR DONETSK

Monaco-Shakhtar Donetsk è in programma nella serata di martedì 17 agosto 2021 allo Stade Louis-II, casa della formazione di Kovac. Il calcio d'inizio della super sfida è in programma alle ore 21.00

Sarà possibile assistere in diretta tv a Monaco-Shakhtar Donetsk, gara d'andata degli spareggi Champions League, su Italia 1 o Sportitalia, e via satellite, invece, su Sky, che detiene anche i diritti della Champions League: per assistere al match basterà sintonizzarsi sul canale 252.

Monaco-Shakhtar Donetsk sarà visibile in diretta anche in streaming: Mediaset mette a disposizione dei propri utenti Mediaset Play, a cui basta registrarsi, mentre Sky mette a disposizione dei propri abbonati l'applicazione Sky Go, facilmente utilizzabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

MONACO (4-4-2): Nubel; Sidibé, Disasi, Badiashile, Henrique; Martins, Tchouaméni, Jean Lucas, Diop; Volland, Ben Yedder. All. Kovac.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Tetè, Alan Patrick, Solomon; Traoré. All. De Zerbi.