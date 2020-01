Monaco-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Monaco sfida il PSG nel recupero della 15ª giornata di Ligue 1: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Robert Moreno sfida in casa il capolista di Thomas Tuchel nel recupero della gara della 15ª giornata della , inizialmente programma per l'1 dicembre e rinviata per maltempo. Le due formazioni tornano così a sfidarsi a campi invertiti a pochi giorni di distanza dalla sfida giocata al Parco dei Principi di Parigi e terminata con un rocambolesco 3-3.

I monegaschi sono settimi in classifica a pari merito con il a quota 29 punti, con un cammino di 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, i parigini invece guidano la graduatoria con 46 punti frutto di 15 vittorie, un pareggio e 3 k.o. e hanno 5 lunghezze di vantaggio sull'Olympique , secondo, pur avendo giocato una partita in meno dei rivali.

Nei 75 precedenti disputati in Ligue 1 fra le due formazioni, il Monaco conduce sul piano statistico con 34 vittorie, 23 pareggi e 18 affermazioni dei parigini. Gli ultimi 4 confronti hanno visto però 3 successi del PSG e una sola vittoria della squadra del Principato.

Il Monaco ha collezionato 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 gare di campionato, ed è reduce da una striscia positiva di 6 vittorie consecutive in casa, il PSG invece viene da 3 vittorie e un pareggio proprio con i monegaschi domenica scorsa.

Wissam Ben Yedder, con 14 reti realizzate, è il bomber del Monaco e il capocannoniere del massimo campionato francese, mentre Kylian Mbappé è il miglior marcatore dei parigini in campionato con 11 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Monaco-PSG: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONACO-PSG

Monaco-PSG si disputerà la sera di mercoledì 15 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stade Louis II di Montecarlo. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor François Letexier, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 76° confronto in Ligue 1 fra le due formazioni.

Il recupero della Ligue 1 Monaco-PSG sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti del massimo campionato francese, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Monaco-PSG sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Andrea Calogero.

Gli utenti DAZN avranno la possibilità di seguire Monaco-PSG in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Robert Moreno si affiderà al 4-4-2 con Ben Yedder e Keita di punta. A centrocampo in mezzo, accanto a Bakayoko, è ballottaggio fra Fabregas e Adrien Silva, mentre Gelson Martisn e Golovin dovrebbero essere i due esterni. Fra i pali giocherà Lecomte, davanti a lui una linea a quattro con Aguilar o Henrichs a destra, Ballo-Touré a sinistra e in mezzo la coppia centrale composta da Glik e Maripan. Indisponibili i soli Geubbels e Pellegri.

Modulo speculare anche per Tuchel, che dovrebbe affidarsi al tandem composto da Mbappé e Icardi. A centrocampo Sarabia e Neymar dovrebbero essere gli esterni, con Gueye o Kouassi in mezzo accanto a Verratti. In porta giocherà Keylor Navas, mentre la linea difensiva a quattro vedrà Thiago Silva e Kimpembe comporre la coppia centrale. A destra giocherà Kehrer, a sinistra invece si giocano il posto Kurzawa e Diallo. Diversi gli indisponibili: a Marquinhos, Meunier e Bernat si aggiungono Paredes e Cavani, che non saranno della partita.

MONACO (4-4-2): Lecomte; Aguilar, Glik, Maripan, Ballo-Touré; Gelson Martins, Bakayoko, Fabregas, Golovin; Ben Yedder, Keita.

PSG (4-4-2): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Sarabia, Gueye, Verratti, Neymar; Mbappé, Icardi.