Monaco-Lione, tensione nel finale: espulsi Pellegri e De Sciglio

Finale teso nel posticipo di Ligue 1: i due italiani faccia a faccia, cartellino rosso per entrambi.

Il sogno titolo del Monaco si infrange contro il Lione. La squadra di Niko Kovac ha perso 2-3 in casa contro l’OL, finendo a -5 dal Lille capolista quando mancano soltanto tre giornate al termine.

A decidere la sfida il goal di Cherki, su assist di De Sciglio a un minuto dalla fine. Il terzino italiano non è stato decisivo solo per riportare i suoi a -1 dal terzo posto, occupato proprio dal Monaco, ma anche per un parapiglia nel finale.

A partita ormai terminata, il terzino ex Juventus è stato espulso insieme a due giocatori del Monaco. Uno di questi Pietro Pellegri, il classe 2001 ex Genoa entrato nel finale di gara.

Sia lui che De Sciglio, dopo essere andati a muso duro, sono stati espulsi. Con loro anche Guebbels del Monaco. In precedenza il Lione era rimasto in 10 per il doppio giallo a Caqueret.