Monaco, clamoroso ritorno in panchina: al posto di Henry può tornare Jardim

Leonardo Jardim può tornare sulla panchina del Monaco: il tecnico portoghese, esonerato a ottobre, sembra il favorito.

La difficilissima stagione del Monaco sembra potersi contraddistinguere anche per una serie di clamorosi ritorni in panchina: dopo quello di Thierry Henry, star da giocatore ma meno da allenatore e sospeso dall'incarico nella serata di giovedì 24 gennaio, potrebbe arrivare quello di Leonardo Jardim.

Secondo 'RMC', l'allenatore portoghese sembra in questo momento il favorito per sedersi sulla panchina del Principato, tanto che l'ufficialità potrebbe arrivare addirittura a ore.

Jardim era stato esonerato a ottobre dopo una pessima partenza in campionato, ma l'arrivo di Henry non ha portato particolari miglioramenti. La squadra è ancora a fondo classifica in Ligue 1, penultima a 15 punti.

Con l'addio dell'ex attaccante dell'Arsenal, il tecnico lusitano potrebbe quindi tornare sulla panchina dove ha già allenato 233 partite e vinto la storica Ligue 1 nel 2017 davanti al PSG.

La prima partita di Jardim dovrebbe essere quella di Coupe de la Ligue del 29 gennaio sul campo del Guingamp: domani contro il Dijon la squadra dovrebbe essere allenata da Franck Passi, uno degli assistenti dello staff di Henry.

Il cambio in panchina non dovrebbe essere l'unico: secondo 'Goal' sarebbe infatti molto in dubbio anche il futuro di Michael Emenalo, direttore sportivo arrivato soltanto 14 mesi fa dal Chelsea.