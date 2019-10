Momento da incubo per Pulisic: in lacrime dopo la sostituzione

Periodo da dimenticare per Christian Pulisic: sostituito durante Canada-USA, è scoppiato in lacrime in panchina. Al Chelsea per ora è una riserva...

Christian Pulisic ha vissuto momenti decisamente migliori: al è finito fuori dall'undici titolare di Frank Lampard e nemmeno con la nazionale statunitense le cose sembrano andare per il verso giusto.

Nel corso della sfida tra Canada e - americani sconfitti per la prima volta dai 'Canucks' dopo 34 anni - è stato sostituito all'ora di gioco: visibilmente contrariato, l'ex si è diretto verso la panchina del tutto sconfortato.

Ad un certo punto l'emozione ha preso il sopravvento ed è scoppiato in lacrime per non essere riuscito ad aiutare la squadra in Concacaf , dove si trova al secondo posto nel girone alle spalle proprio del Canada.

Il ct Gregg Berhalter ha giustificato la sostituzione di Pulisic informando i giornalisti della sindrome influenzale accusata dal giocatore prima della partita, oltre ad una leggera febbre che non gli avrebbe permesso di dare il massimo.

In , come detto, va anche peggio: solo tre presenze dal primo minuto in Premier League e tanta delusione, da parte dei tifosi, per quei 64 milioni di euro spesi che al momento non rispecchiano l'esatto valore di un talento in crisi.