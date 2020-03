Momenti di terrore per la famiglia di Vertonghen: minacciati e rapinati da quattro malviventi

Mentre il belga era in campo contro il Lipsia, i ladri sono entrati in casa sua, dove c'era la sua famiglia: "Erano mascherati e con i machete".

Non è stata una settimana facile per Jan Vertonghen, e non solo sotto il profilo calcistico. La casa del difensore del è stata rapinata da dei malviventi, mentre all’interno dell’abitazione si trovava la sua famiglia.

A raccontare l’episodio è stato un portavoce del club al ‘Daily Express’, spiegando i macabri dettagli e gli attimi di panico vissuti dalla moglie e dai due figli del difensore. L’episodio si è consumato mentre Vertonghen si trovava a per giocare il ritorno degli ottavi di .

“Erano armati e portavano delle armi, come coltelli e dei machete, hanno chiesto dove fossero i soldi e gli oggetti di valore. La moglie di Jan era spaventata e ha fatto come dicevano. Fortunatamente nessuno si è fatto male”.

I quattro uomini hanno fatto irruzione nella casa di Hampstead, quartiere di Londra, poco prima delle 20 ora locale, proprio al momento del calcio d’inizio di Lipsia-Tottenham.