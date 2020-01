Molinaro ricomincia dalla Serie B: l'ex Juventus si allena col Venezia

Cristian Molinaro, classe 1983, riparte da una nuova avventura dopo l'Atletico Terme Fiuggi si sta allenando con il Venezia.

A caccia di rinforzi per allontanarsi dalle zone calde della classifica, il nella giornata di oggi ha messo a segno un innesto d'esperienza: Cristian Molinaro. Ex, tra le altre squadre, di e , il 36enne terzino mancino riparte dalla serie B dopo aver difeso nell'ultima stagione la maglia del .

Segui la Serie B in diretta streaming su DAZN

A ottobre Molinaro si è allenato con l'Atletico Terme Fiuggi, in Serie D, ora è pronto a giocare nuovamente tra i professionisti.

Questo il comunicato ufficiale reso noto dal club lagunare:

"Il Venezia FC informa che a partire da oggi si allenerà con la Prima Squadra di mister Alessio Dionisi il difensore Cristian Molinaro. Attualmente svincolato, il giocatore classe 1983 nelle ultime stagioni ha giocato con le maglie di Frosinone, Torino, e . A seguito delle ottime prestazioni fornite in campionato e con la compagine tedesca, al termine della stagione 2009/10 è stato eletto miglior terzino della ".

Insomma, un rinforzo a tutti gli effetti. Pronto, già nell'immediato, a fornire un contributo importante per una squadra nettamente in difficoltà nelle ultime uscite. Molinaro, richiesto da diverse squadre estere, ha preferito restare in . Accontentato. Venezia, ora, è realtà.