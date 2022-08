Molina perde la testa al 95' di Atletico Madrid-Villarreal: colpo a palla lontana, espulso

Il laterale argentino ex Udinese si fa espellere alla seconda partita in Liga, persa dai Colchoneros contro il Villarreal.

E' stato uno dei colpi del calciomercato estivo, ma in chiave cessione dalla Serie A a un campionato straniero: dopo due campionati Nahuel Molina ha lasciato l'Udinese per trasferirsi all'Atletico Madrid.

Il laterale argentino, campione della Copa America con la Seleccion, è stato fortemente richiesto dal "Cholo" Diego Pablo Simeone per rafforzare la catena di destra.

Si tratta di un colpo che ha fatto felice anche l'Udinese, che ha creduto in lui sin da quando lo ha prelevato dalle giovanili del Boca Juniors, nel settembre del 2020.

Con la formazione bianconera 10 reti in 68 presenze, con l'ottimo campionato scorso, culminato con 7 goal, che ha portato tanti club, anche le big italiane, a interessarsi al giocatore.

A prenderlo, però, l'Atletico di Simeone che lo ha subito schierato per 90 minuti all'esordio in Liga contro il Getafe, gara vinta per 0-3 con la doppietta di Alvaro Morata e il sigillo di Antoine Griezmann.

Non è andata nella stessa maniera al Wanda Metropolitano, però: o meglio, Molina è stato schierato dal primo minuto, ma i Colchoneros hanno perso in casa contro il Villarreal per 0-2.

Fino al 90', però, il match era ancora in bilico: il "sottomarino giallo" di Unai Emery è passato in vantaggio al 73' grazie a Yeremi Pino, ma negli istanti conclusivi succede di tutto.

Al 95' Molina va in pressione su Alex Baena, a ridosso della linea di centrocampo: il centrocampista spagnolo si libera della palla e frana al suolo dopo essersi scontrato con l'argentino.

Per Bengoetxea, arbitro dell'incontro, non ci sono dubbi: è cartellino rosso, tra le proteste generali. Solo un replay può effettivamente chiarire la dinamica dell'episodio.

Molina, avvicinandosi a Baena, colpisce quest'ultimo con colpo frutto della frustrazione del momento, a metà tra una gomitata e una manata: insomma, espulsione giusta per una follia inspiegabile.

Con l'Atletico in dieci uomini il Villarreal centra anche il raddoppio con Gerard Moreno siglato al 97': non una grande serata per i Colchoneros e per Molina. E Simeone non sarà certo soddisfatto.