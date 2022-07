Molina all'Atletico Madrid: all'Udinese 12 milioni più Perez

L'argentino giocherà con i Colchoneros fino al 2017: 6 milioni di bonus e il cartellino di Perez nell'affare per portarlo alla corte di Simeone.

Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese, era stato chiato nella giornata di giovedì, evidenziando come Nahuel Molina fosse al centro di una trattativa importante. Dentro Soppy per le gare pre-stagionali e addio ad un passo: all'Atletico Madrid, prossima squadra dell'argentino.

E' infatti tutto pronto per il passaggio dell'esterno albiceleste alla corte di Simeone per la stagione 2022/2023: 12 milioni di euro più 6 di bonus per l'acquisto di Molina, valutato 26 milioni. Il resto verrà coperto dal cartellino di Nehuen Perez, valutato 10.

Contratto fino al 2027 per Molina, che nel 2021/2022 ha dimostrato di essere tra i migliori esterni del campionato. Seguito da Inter e Juventus, alla fine giocherà sì la Champions, ma sotot la guida del connazionale Simeone e al fianco di altri amici come Correa e De Paul.

La permanenza di Molian a Udine sembrava pressochè impossibile dopo la vittoria della scorsa Copa America e delle 7 reti segnate con i biacnoneri nella passata stagione: per i prossimi cinque anni proverà ad alzare il suo livello di prestazioni in uno dei club più importanti d'Europa.

Nehuen Perez torna così all'Udinese a titolo definitivo dopo il prestito dell'ultima stagione, in cui ha giocato al centro della difesa friulana per buona parte della stagione. Acquistato dall'Atletico nel 2019, ha dovuto giocare sempre in prestito, fino all'addio prossimo in questa estate 2022.

Considerando i prezzi elevatissimi del calciomercato estivo, l'operazione Molina potrebbe essere storica in termini di qualità/prezzo. Come al solito sarà però il campo a dover dare i propri responsi a partire da agosto, per l'imminente nuova stagione della Liga spagnola.