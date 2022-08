Moldova-Italia femminile dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Italia affronta la Moldova nel girone di qualificazione al Mondiale femminile: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

L'Italia femminile affronta la Moldova nella nona giornata del girone di qualificazione ai Mondiali del 2023.

Le Azzurre guidate da Milena Bartolini comandano il proprio raggruppamento con 21 punti, frutto di sette vittorie e una sola sconfitta.

In Moldova, la Nazionale italiana punta a blindare il discorso qualificazione sfidando le padrone di casa, fanalino di coda del girone con 1 punto.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Moldova-Italia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MOLDOVA-ITALIA

Moldova-Italia si giocherà venerdì 2 settembre 2022 allo Stadio 'Moldova' di Chisinau. Il calcio d'inizio è stato fissato per le ore 17.30.

DOVE VEDERE MOLDOVA-ITALIA IN TV

La gara della Nazionale femminile verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2.

MOLDOVA-ITALIA IN DIRETTA STREAMING

Il match delle Azzurre si potrà seguire anche in diretta streaming grazie al servizio gratuito di Rai Play. Sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone e tablet o collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDOVA-ITALIA

MOLDOVA (4-4-2):

ITALIA (3-4-1-2): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari; Cernoia, Giugliano, Galli, Boattin; Caruso; Girelli, Bonansea.