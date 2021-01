Mojica lascia l'Atalanta: tornerà al Girona, prestito concluso prima del previsto

L'esterno sudamericano non è riuscito a prendersi un posto importante tra i nerazzurri e dunque continuerà in Spagna la sua annata.

Non è andato come previsto il prestito di Johan Mojica all'. Arrivato per provare a mettere in difficoltà Gasperini sulla fascia sinistra, il colombiano sta per lasciarea la Dea e tornare in , al suo club di provenienza, il .

Non convocato per la gara di Coppa contro il , Mojica farà ritorno in Catalogna per poi essere nuovamente ceduto dal Girona a titolo temporaneo, stavolta all'Elche. Manca solo l'ufficialità per la fine dei rapporti con l'Atalanta nel 2020/2021.

Mojica ha giocato 11 gare per l'Atalanta, senza mai brillare nelle gare in cui è partito titolare e finendo dunque per essere inserito solamente nel finale. Ultimamente l'esterno sudamericano non ha avuto più opportunità, continuamente in panchina prima e in tribuna poi.

Gasperini ha provato ad inserire alternative sulle fasce, da Depaoli allo stesso Mojica, ma alla fine Hateboer e Gosens sono stati confermati quanto più possibile come esterni, anche stringendo i denti. I sostituti, tra cui il colombiano, non hanno convinto.