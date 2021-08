I goal al PSG, la delusione Nazionale e riserva con Benitez: Kean aspetta una chiamata

Il futuro di Moise Kean è tutto da scrivere: a due settimane dalla chiusura del mercato, il 21enne vuole rilanciarsi con una nuova avventura.

Obiettivo rilancio. A due settimane dal gong finale della sessione estiva del calciomercato 2021/2022, Moise Kean è alla ricerca di una nuova opportunità per rilanciarsi e intraprendere una nuova avventura per recitare il ruolo di attore protagonista. L'attaccante italiano classe 2000 non è considerato una prima scelta dell'Everton e potrebbe lasciare Liverpool per riconquistare le luci dei riflettori e soprattutto la maglia della Nazionale Italiana dopo la delusione della mancata convocazione del commissario tecnico Roberto Mancini per Euro 2020.

21 anni compiuti lo scorso 28 febbraio e una gran voglia di continuare a far goal. Dopo la prima (e finora unica) stagione deludente in Premier League con i 'Toffees', Moise Kean ha saputo rilanciarsi all'ombra della Tour Eiffel con la maglia del Paris Saint-Germain. Nonostante la concorrenza agguerrita - su tutti quella di Mauro Icardi, con un ballottaggio tra ex calciatori di Serie A -, il classe 2000 è riuscito a ritagliarsi il suo spazio e conquistare la fiducia di allenatori e ambiente. Prima con Tuchel e poi con Pochettino, Kean è sceso in campo, riuscendo in molte occasioni a timbrare il cartellino. Sono ben 17 i goal totalizzati dall'ex Juventus nelle 41 presenze tra Ligue 1, Coppa di Francia, Champions League e Supercoppa Francese.

Uno 'score' importante, che però non è bastato in ottica Nazionale. Roberto Mancini, il tecnico che lo ha fatto debuttare con la selezione maggiore il 20 novembre 2018 nella sfida amichevole contro gli Stati Uniti, ha preferito non inserirlo nella lista finale dei convocati per Euro 2020. A pesare è stata certamente l'assenza prolungata di Kean dal giro della Nazionale: l'ex attaccante del Paris Saint-Germain ha saltato sia le gare del novembre 2020 che quelle del marzo 2021 per infortunio. La chiamata nella lista dei preconvocati e l'impiego nell'amichevole contro San Marino avevano tenuta accesa la fiamma della speranza di Kean, che prima della gara contro la Repubblica Ceca del 4 giugno a Bologna è finito nell'elenco degli esclusi.

Il mercato super milionario e l'arrivo di Lionel Messi a sorpresa dal Barcellona hanno chiuso a ogni possibilità di riscatto da parte del PSG, che ha fatto altre scelte e preferito puntare su altri profili in vista della nuova stagione nonostante l'ottimo rendimento di Kean nella capitale francese.

Moise è tornato a Liverpool, sponda Everton, per mettersi a disposizione del nuovo allenatore Rafa Benitez, subentrato al posto di Carlo Ancelotti. Nel 4-2-3-1 dello spagnolo, Kean rappresenta l'alternativa al titolarissimo centravanti dei 'Toffees' Dominic Calvert-Lewin, in goal nel debutto stagionale in Premier League nel successo per 3-1 sul Southampton. L'attaccante italiano parte dietro nelle gerarchie e, inoltre, difficilmente può adattarsi in altri ruoli dello scacchiere tattico di Benitez. Uno scenario che spinge l'ex Juventus a cambiare aria prima della fine del mercato per tornare ad essere protagonista.

Il suo agente, Mino Raiola, è a lavoro per trovare una nuova sistemazione. 'Sky Sport' ha rivelato l'interesse di Inter e Fiorentina, che potrebbero riportarlo in Serie A: nerazzurri e toscani ci pensano ma al momento sono concentrati su altri obiettivi. Moise Kean attende una chiamata di un nuovo club, pronto a puntare su di lui: il classe 2000 non vede l'ora di rimettersi in gioco per tornare ad essere l'enfant prodige ammirato alla Juventus e nella passata stagione a Parigi e conquistare la Nazionale Italiana a suon di goal.