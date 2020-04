Moha Ramos e i cellulari regalati da Ronaldo: “Non sapevo cosa dire"

Il giovane portiere di scuola Real Madrid, Moha Ramos, ha svelato un retroscena su Cristiano Ronaldo: “Piccole cose che ti toccano il cuore”.

Quella di Moha Ramos è una carriera ancora tutta da scrivere, ma a 20 anni ancora da compiere, ha già avuto la possibilità di condividere lo spogliatoio con alcuni tra i più grandi giocatori al mondo.

Cresciuto nel , è andato ad un soffio dall’esordire in prima squadra a soli 16 anni, ma sebbene quel debutto in prima squadra non sia ancora arrivato, comunque ha di fatto già messo in bacheca due Mondiali per Club, visto che nel 2017 e 2018 è stato aggregato alla squadra come terzo portiere.

Moha Ramos oggi gioca in prestito nel , ma parlando a Marca, ha svelato come la sua ambizione sia quella di tornare al Real.

“Al Real Madrid siamo in tanti, è ovvio che il club ci proponga diverse opzioni in modo da darci la possibilità di continuare a crescere ed è normale per molti di noi prendere in considerazione la possibilità di andare in prestito per poi tornare. Ho un contratto, sono un giocatore del Real Madrid e capisco perfettamente la situazione. Avevo diverse opzioni, ma quando è arrivata la possibilità di crescere in un altro campionato importante in , è stato abbastanza facile per me scegliere”.

Il giovane portiere iberico, ha ricordato le sue prime esperienze al Real e l’emozione di condividere lo spogliatoio con un fenomeno come Cristiano Ronaldo.